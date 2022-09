Prevista una novità all’interno del decreto Aiuti. Secondo alcune fonti di governo, sarà previsto un bonus di 150 euro una tantum per tutti color che hanno un reddito inferiore ai 20mila euro.

Il nuovo bonus caratterizzante il decreto legge Aiuti includerà una platea di circa 22milioni di persone. Sarà infatti corrisposto a tutti i lavoratori, compresi i pensionati, che percepiscono un reddito annuo inferiore ai 20mila euro.

Il nuovo bonus previsto dal governo

Il nuovo bonus caratterizzante il decreto legge Aiuti sarà di 150 euro. Verrà corrisposto ai lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta del 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 22mila euro annui.

Inoltre è prevista l’estensione del credito d’imposta a tutte le imprese. Fino al 30 settembre rimarrà pari al 25%, per le imprese energivore. Invece per tutte le altre aziende, con un consumo superiore ai 16,5 MW, il credito d’imposta sarà pari al 15%.

Ad ottobre sarà previsto un credito d’imposta pari al 25% per le imprese energivore e gasivore. Mentre per le imprese che consumano gas sarà pari al 40%.

Inoltre il Palazzo Chigi sta anche valutando lo stanziamento di circa 400 milioni di euro per il miglioramento del Servizio sanitario nazionale. Questo soprattutto per aiutare regioni e provincie autonome a fronteggiare il rincaro dei costi del settore sanitario.

Inoltre il cdm sta anche valutando di introdurre una garanzia statale sui prestiti per le imprese in crisi a causa del caro bollette.

Il decreto Aiuti in generale

Il dl aiuti è uno strumento fondamentale utilizzato dal governo per contrastare gli effetti della crisi economica internazionale sulla popolazione italiana. Per questo motivo esso si compone di una serie di riforme che prevedono bonus e agevolazione per pubblici, privati e imprese.

Queste agevolazioni consistono essenzialmente in sconti sul pagamento delle tasse, bonus una tantum da corrispondere a lavoratori dipendenti e autonomi e da agevolazione per le aziende.

Tra questi vi è il bonus sociale di energia elettrica e gas, che consiste in agevolazioni sulle tariffe di gas ed energia nei confronti di cittadini e aziende.

Le varie indennità una tantum per alcune categorie di lavoratori.

Il Fondo per il rafforzamento del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, così anche come il bonus trasporti.

Dunque il decreto Aiuti funge da sostegno per i cittadini. Uno strumento essenziale durante un periodo di crisi mondiale come questo. Periodo che sta portando numerose famiglie a non poter più sostenere le spese per i beni essenziali. Determinando così una vera e propria situazione drammatica.