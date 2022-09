Sophie, ricordate la figlia di Taricone? Oggi ha la fila dietro per quant’è bella | FOTO

Anche la morte fa parte della vita, e di questo tutti ne siamo consapevoli. Ma quando essa sopraggiunge per un ingiusto scherzo del destino in giovane età, accettarlo diventa impossibile, proprio come è successo a Pietro Taricone, venuto a mancare nel 2010. L’attore, però, prima di morire ha conosciuto l’amore ed è diventato papà. Ad oggi, la figlia dell’ex gieffino è bella come il sole.

Nato il 4 febbraio 1975 a Frosinone, Pietro Taricone viene ricordato non solo per le sua grandi abilità attoriali, ma anche, e soprattutto, per il suo animo buono, per il suo sorriso contagioso e per la capacità di entrare immediatamente nel cuore delle persone.

La sua prima apparizione televisiva risale al 2000, anno in cui Pietro decise di partecipare alla prima edizione del Grande Fratello classificandosi, al termine di esso, al terzo posto. La simpatia e la personalità di Taricone non passarono di certo inosservate, motivo per il quale, terminata l’esperienza al GF, Pietro Taricone iniziò subito a muovere i primi passi nel mondo del cinema, per poi diventare, in seguito, un bravissimo attore.

Ed è stato proprio sul set del film Radio West, nel 2003, che Pietro incontrò l’attrice Kasia Smutniak con la quale ci fu un reciproco colpo di fulmine. Nel 2004 i due diventarono genitori della piccola Sophie che, ad oggi, è una splendida ragazza di 18 anni. Il settimanale Diva e Donna, nel numero attualmente in edicola, ha pubblicato delle foto in cui la figlia di Taricone passeggia con la sua mamma, e la somiglianza riscontrata con l’attore è a dir poco lampante.

La bellissima figlia di Pietro Taricone

La rivista Diva e Donna ha di recente pubblicato delle foto di Sophie Taricone, oggi diciottenne, a passeggio con la sua mamma, Kasia Smutniak. Aveva poco più di cinque anni, Sophie, quando ha perso il suo papà; oggi, invece, è diventata una bellissima giovane donna.

Alta, magra, capelli scuri all’altezza delle spalle e con la stessa luce emanata dal suo grande papà, Sophie Taricone passeggia radiosa tra le strade di Taormina, sfoggiando un look giovane e fresco che si addice alla perfezione alla sua giovane età.

Nonostante la grande perdita subita più di dieci anni fa, oggi Sophie appare serena, forte del bellissimo rapporto che ha con la sua mamma, e della consapevolezza che, in cielo, ha un angelo in più a vegliare su di lei. Un angelo di nome Pietro Taricone.

L’incidente che gli è costato la vita

Come precedentemente accennato, la carriera televisiva di Pietro Taricone iniziò nel 2000, grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello.

L’ingresso nel mondo dello spettacolo fu per Pietro un momento decisivo, non solo per la sua carriera, ma anche per la vita privata, in quanto ebbe modo di incontrare quella che, poco dopo, sarebbe diventato il suo grande amore: Kasia Smutniak.

La storia tra Kasia e Pietro, però, durò solamente sette anni, perché il 28 giugno 2010, a causa di un incidente durante un lancio con il paracadute, la vita di Pietro Taricone si spezzò per sempre.