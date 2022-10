Decreto Aiuti, proroga bonus di 150€ anche a dicembre: come averli

Decreto Aiuti Quater: in arrivo il provvedimento che sarà sottoscritto dal nuovo Governo di Giorgia Meloni.

Il Decreto Aiuti 4 è tra i primissimi provvedimenti che saranno approvati dal nuovo Esecutivo di Giorgia Meloni. La stessa Premier di Fratelli d’Italia potrebbe prorogare alcune forme di sostegno introdotte con i precedenti provvedimenti.

Il decreto Aiuti quater è il quarto provvedimento avente ad oggetto le bollette luce e gas. Si tratta del primo testo legislativo approvato dal nuovo Governo di Giorgia Meloni e potrebbe contenere interessanti novità sul fronte dei bonus e della flat tax. Ad oggi è stato confermato il bonus 200 euro e il bonus una tantum pari a 150 euro potrebbe essere esteso per il mese di dicembre.

A beneficare di questa interessante agevolazione sono le seguenti categorie di beneficiari, tra cui lavoratori dipendenti, autonomi (con e senza Partita IVA), percettori dell’indennità NASpI, percettori del Reddito di Cittadinanza, pensionati, lavoratori stagionali e dello spettacolo, lavoratori Sport e Salute, lavoratori domestici, incaricati alle vendite, assegnisti di ricerca e dottorandi.

Decreto Aiuti quater: in arrivo la flat tax incrementale

Con il provvedimento Decreto Aiuti quater potrebbe essere in arrivo la flat tax incrementale. L’aliquota pari a quindici punti percentuali si applica solo all’aumento di reddito da anno ad anno. La “tassa piatta” incrementale si applica ai redditi che sono in eccedenza rispetto all’anno prima.

Per i titolari di Partita IVA è previsto un incremento della soglia reddituale dagli attuali sessanta 5000 ai centomila euro. L’aliquota della Flat Tax è pari a 15 punti percentuali per chi guadagna questa soglia di reddito. La flat tax incrementale viene applicata solo per il lasso di tempo in cui ogni contribuente titolare di Partita IVA registra un incremento del giro d’affari.

Decreto Aiuti quater: si va verso la proroga del bonus 150 euro?

Il nuovo Decreto Aiuti quater potrebbe prorogare il bonus una tantum pari a 150 euro. In piena emergenza energetica, la nuova squadra capeggiata da Giorgia Meloni potrebbe prevedere un aiuto volto a sostenere il potere di acquisto dei nuclei familiari italiani. Si parla di un Bonus pari a 150 euro, che dovrebbe essere erogato a novembre, ma potrebbe essere prorogato anche per il mese di dicembre.

Il bonus pari a 150 euro spetta a chi ha un reddito inferiore ai ventimila euro e i potenziali beneficiari sono circa ventidue milioni. Possono richiederlo anche i lavoratori dipendenti, gli autonomi, i lavoratori domestici, i pensionati, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca ed i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Decreto Aiuti 4: la proroga del taglio delle accise

Nel nuovo provvedimento Decreto aiuti quater potrebbe spuntare anche la proroga del taglio delle accise, che è stato confermato dall’uscente Governo Draghi fino alla fine del corrente mese di ottobre. Il nuovo Esecutivo potrebbe prorogare il taglio delle accise fino alla fine di dicembre 2022.

Decreto Aiuti quater: la rottamazione delle cartelle

Il nuovo Governo di Giorgia Meloni potrebbe prevedere una nuova possibile rottamazione delle cartelle esattoriali, che consente di beneficiare di uno sconto pari a 80 punti percentuali per le obbligazioni sotto i 3000 euro.