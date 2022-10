Andreas Seppi si ritira, Napoli o Val Gardena per il saluto finale

A 38 anni compiuti Andreas Seppi annuncia ufficialmente il ritiro dal tennis professionistico, il classe ’84 chiude la propria carriera con 3 titoli ATP ed il 18esimo posto nel ranking mondiale raggiunto nel gennaio del 2013.



“Prima o poi arriva la fine per tutti”, senza rimpianti e con la tranquillità di chi sa di aver dato tutto per il tennis italiano Andreas Seppi annuncia il ritiro ai microfoni di Rai Sudtirol, il tennista di Bolzano disputerà il torneo di Napoli per poi chiudere (probabilmente) nel suo Alto Adige con il torneo di Ortisei in Val Gardena.

Venti anni di carriera ad altissimi livelli per il tennista azzurro che lascia il mondo della racchetta nella stagione in cui ha riscontrato maggiori difficoltà scivolando, anche a causa dei tanti infortuni subiti, fino alla posizione numero 257 del ranking mondiale.

Non chiude la carriera con tantissimi titoli ATP ma, a differenza di altri, Andreas Seppi in questi venti anni ha dimostrato di avere tanta continuità come testimoniano le sue 66 partecipazioni consecutive ai tabelloni principali dei tornei dello Slam.

In carriera il tennista azzurro ha sempre dimostrato di poter essere competitivo su tutte le superfici di gioco dominando quasi sempre la classifica tra i connazionali.

Il campione di Bolzano non ha mai raggiunto i quarti di finale di un major ma potrà raccontare ai propri figli di aver addirittura battuto il “Re” Roger Federer in una partita leggendaria al terzo turno degli Australian Open del 2015.

Seppi lascia il tennis dopo una carriera da maratoneta

Giocatore molto solido e difficile da affrontare, Seppi ha sempre basato il proprio tennis sulla lotta e sull’intensità, caratteristiche che lo hanno portato a vincere ben 24 partite al quinto set sulle 54 disputate.

Con l’addio del classe ’84 si chiude un’era tennistica per lo sport italiano che ora si affiderà a Sinner e Berrettini per cercare di replicare (o addirittura superare) i risultati ottenuti dall’azzurro.

Seppi chiude la propria carriera con le vittorie di EastBourne, Belgrado e Mosca ma la stagione da ricordare rimarrà sicuramente quella del 2013 nella quale raggiunse addirittura la 18esima posizione nel ranking ATP.

Ai colleghi di Rai Sudtirol il campione italiano ha raccontato di essere arrivato a questa decisione con la massima serenità, consapevole di aver dato tutto se stesso per il tennis.

Seppi ha infine dichiarato di voler disputare l‘ATP 250 di Napoli in programma la prossima settimana per poi chiudere con il Challenger di Ortisei, in Val Gardena.