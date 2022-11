Decorazioni di Natale 2022, quali sono le (imperdibili) tendenze di quest’anno

Tutte le tendenze delle decorazioni di Natale 2022: quali sono quelle imperdibili da copiare e personalizzare? Scopriamole tutte.

I primi freddi sono arrivati e quest’anno si può finalmente pensare alle decorazioni di Natale 2022, vivendosi questa atmosfera unica e irripetibile attesa da tantissime persone. Sappiamo bene che ognuno ha i propri gusti, ma è sempre bene curiosare tra quelle che sono le tendenze delle decorazioni di Natale 2022: imperdibili e tutte da copiare o personalizzare.

Tendenze Natale 2022: i materiali

La voglia di Natale e di decorare tutta la casa è alle porte, per questo motivo tutti gli appassionati iniziano a farsi una idea di quelle che sono tutte le varie tendenze per festeggiare al meglio e respirare l’atmosfera come quella di una volta.

I materiali da usare secondo gli interior designer sono riciclati ed ecosostenibili, via libera quindi alle decorazioni second hand dei nonni e degli zii sino a quelle fatte a mano con materiali naturali come il legno e i vari tessuti. Ottimo anche il riciclo che si basa su vari materiali destinati alla discarica, come la plastica per esempio, per dar loro una vita diversa volta a decorare casa.

Natale è anche natura, per questo motivo i materiali da usare sono altresì naturali accompagnati da foglie, castagne e pigne per una decorazione unica nel suo genere e personalizzata. Per tutte le persone che non hanno manualità, tempo e fantasia è sempre possibile acquistare le decorazioni già fatte e dar vita ad un villaggio di Babbo Natale interno ed esterno alla propria casa sempre seguendo quelle che sono le tendenze che stiamo per scoprire.

Il 2022 è l’anno che strizza l’occhio all’ambiente, quindi anche i led per le classiche lucine andranno scelte con attenzione: meglio scegliere quelle che si ricaricano con la luce solare, oppure con batterie che possono essere ricaricate e non gettate via.

Dopo questi piccoli consigli, vediamo insieme quelle che sono tutte le tendenze delle decorazioni di Natale per questo 2022 pronto a festeggiare.

Decorazioni Natale 2022: quali sono le tendenze?

Natale per moltissimi è la tradizione, per questo motivo ogni anno si prende lo scatolone che è nascosto in mansarda e si usano sempre le stesse decorazioni. C’è poi una buona fetta di persone che desiderano cambiare ogni Natale e rivoluzionare il concetto di decorazione domestica, lasciandosi rapire dalla bellezza delle varie tendenze a disposizione.

Nel 2022 le tendenze per le decorazioni di Natale, secondo gli esperti e gli interior designer, sono:

Decorazioni fai da te

Come accennato, quest’anno si vuole aiutare l’ambiente e dare un messaggio ecologico ed ecosostenibile anche ai bambini. Per i più piccoli – e i grandi – sarà divertente poter creare delle decorazioni con materiali di vario tipo oppure riciclare qualcosa che è già presente in casa.

Una opzione da copiare è la pasta cruda, con un risultato finale bellissimo. Ideale anche per intrattenere i bambini, basterà prendere dei maccheroni – farfalle o altri tipi di pasta da incollare sui coni di polistirolo. L’obiettivo è farlo assomigliare ad un albero vero, magari usando anche delle foglie che hanno quel tipico colore autunnale impreziosite dalla neve finta. Gli alberi si possono realizzare sempre con un cono di polistirolo e delal lana, di diverso colore, addobbando con piccole perline e stelle di cartone o legno.

Stesso discorso per le palline da appendere sull’albero, da realizzare con il metodo fai da te e con la scelta dei colori preferiti dai bimbi e dalla famiglia. Siete fan dell’albero ma anche del presepe? Se non avete quello tradizionale della nonna, anche questo si può realizzare con la pasta modellabile per poi colorarlo rendendolo unico nel suo genere.

Classico come oro e rosso

Le tendenze 2022 non si dimenticano del Natale classico che si veste di oro e rosso, consigliando di puntare su decorazioni calde e glitterate per una festa allegra e spensierata.

Il rosso vivo è quello che rimanda a Babbo Natale, mentre l’oro dona un tocco di tradizione per vivere a pieno una atmosfera serena e famigliare.

Natale 2022 in total white

Si ripropone anche quest’anno il total white elegantissimo, per le case che tendono a scegliere decorazioni eleganti e di design. Non solo, viene consigliato a chi ama tantissimo la neve e desidera solo realizzare una atmosfera di questo tipo.

Per impreziosirlo e arricchirlo, personalizzate il bianco con dei piccoli dettagli in argento così da ricreare la bellezza del ghiaccio in chiave glam.

Tendenza per Natale tra glamour ed eleganza

Tra le nuove tendenze che vengono proposte per queste festività del 2022, gli accostamenti di colore sono un must assoluto. Gli interior designer propongono tonalità del cioccolato che si accostano al rosa romantico o al blu elettrico luminoso.

Non solo, la tinta sabbia o perla accoglie i colori tradizionali delle feste come oro – argento e rosso fuoco. Sicuramente molto particolare e ricercato, ideale per chi desidera sfoggiare una casa elegante e scintillante con accenti champagne o con strass che ricordano i diamanti.

Le decorazioni non sono classiche, ma riprendono animali invernali sino ai bicchieri da cocktail arrivano poi alla ballerina classica che balla sulle punte sopra la pallina protagonista dell’albero.

Palline di Natale color pastello e zucchero

C’è un altro modo di vedere il Natale 2022 con tinte pastello e zucchero, combinando la bellezza della neve e del ghiaccio. Si ricrea un paesaggio del Nord classico, con dettagli di design ricercati che possono comprendere anche qualche oggetto in legno (come una slitta) o in vimini (come il cesto dei regali).

Legno, rametti e glitter: le tendenze per un Natale magico

L’albero di Natale sarà sempre il vero protagonista di ogni abitazione, per questo motivo quest’anno dovrà essere in primo piano ed ecosostenibile. Una delle tendenze invita a decorarlo in stile country o – come accennato – in bianco totale con decorazioni fatte a mano o realizzate grazie a materiali riciclati.

Via libera anche a ciò che si trova in casa come lana, pallet, bottiglie particolari di vetro sino ai tappi in sughero che diventano dei fantastici gnomi.

Non da meno una atmosfera che riprende le fiabe, cercando di ricreare l’albero di Natale ghiacciato. Come fare? Basterà decorarlo in blu e azzurro adottando tutte le sfumature sino all’argento. Da non dimenticare un tocco di glitter e tantissima fantasia per vedere il lago ghiacciato appena creato.

Dopo anni di restrizioni, le tendenze per il Natale 2022 mettono l’accento sulla libertà e sulla fantasia utilizzando materiali naturali. Il glamour lascia spazio alla tradizione di un tempo, mescolando i colori classici dell’autunno e dell’inverno ricreando il vero calore di una casa di famiglia.