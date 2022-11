Asciugacapelli, consuma un sacco: l’ora ideale per abbattere i consumi

Usiamo tantissimo l’asciugacapelli, ma sappiamo anche consuma tantissimo? Per abbattere i consumi questo è l’orario ideale per usarlo.

L’asciugacapelli è uno degli alleati di bellezza maschile e femminile, che aiuta non solo ad asciugare i capelli – come dice il nome stesso – ma anche a creare una piega ad hoc. Questo è un elettrodomestico essenziale in ogni casa, perché che sia per una persona o per tutta la famiglia nessuno può stare senza il phon in casa.

In un contesto storico come questo attuale, l’asciugacapelli fa parte di quella categoria di elettrodomestici che consumano tantissima energia elettrica, impattando poi sulla bolletta di fine mese. Inoltre, nella maggior parte dei casi quando si acquista questo strumento non si bada al dispendio di energia e alla sua potenza ma solo al fattore estetico.

Il suo consumo, spesso e volentieri, supera quello della lavatrice e dell’aspirapolvere con una bolletta che arriva a fine mese con tantissimi zeri. E allora cosa fare? In questo orario è molto meglio usare il phon perché si spende meno e il budget di fine mese ringrazia.

Asciugacapelli, consuma tantissimo: potenza e dettagli

Il consumo di un asciugacapelli è determinato dalla potenza – Watt – che è l’energia elettrica che usa per svolgere la sua funzione primaria. Moltissimi nuovi modelli sono di potenza media sui 600Watt per poi arrivare sino a 2400Watt. Ovviamente, un modello professionale lo si trova all’interno dei saloni di bellezza, mentre in casa è bene avere uno strumento tecnologicamente avanzato e comunque sicuro.

Non solo, meglio impostare un livello basso di potenza così da non far aumentare la bolletta di fine mese.

Come si calcolano i consumi di un phon?

Valutare se un phon consuma o meno tanta energia elettrica, si può fare una verifica nel dettaglio della bolletta che arriva a casa a fine mese. In linea generale, gli esperti evidenziano che un phon dal consumo di 2000W per un uso di 15 minuti con potenza massima si può presumere un costo sui 40 euro.

Ovviamente è una stima di massima e tutto dipende anche dal suo uso, dalle persone che fanno parte del nucleo famigliare e la necessità personale per asciugare i capelli.

Usare l’asciugacapelli a quest’orario per risparmiare

Non è possibile rinunciare al phon per asciugarsi i capelli, per questo motivo il consiglio è di consumare meno energia elettrica. La prima cosa da fare è avvalersi di modelli tecnologici ed Eco, poi tamponare bene i capelli riducendo il tempo di utilizzo ed evitare di usare la massima potenza dell’aria.

Non è tutto, utilizzando l’apparecchio dopo le ore 19.00 si potrà avere un buon risparmio sulla bolletta grazie al meccanismo delle fasce orarie di energia elettrica. Non solo, la domenica e i festivi la corrente costa meno e il phon si potrà usare anche la mattina o il pomeriggio.

Sono piccole accortezze che portano – a fine mese – un congruo risparmio.