Decide Messi, il PSG batte il Lione e vola in classifica

Assist di Neymar e gol di Leo Messi, il Paris Saint-Germain vola in vetta alla classifica della Ligue 1 dimostrandosi ancora una volta nettamente superiore agli avversari.

I campioni di Francia sono a punteggio pieno anche in Champions League con Galtier che ha avuto fin da subito un grande impatto sulla squadra parigina.



Continua a vincere il Paris Saint-Germain di Galtier, con il Lione è Lionel Messi a decidere la sfida sfruttando un assist del solito Neymar Jr.

Sono 26 i gol fatti, appena 4 quelli subiti in 8 partite per i campioni di Francia che sembrano finalmente aver trovato quella compattezza difensiva che spesso era mancata nelle precedenti stagioni.

Il tecnico francese è riusciti in pochi mesi a dare un’identità precisa alla sua squadra che gioca un grande calcio con l’obiettivo di riuscire finalmente a vincere anche in Europa dopo tanti anni di delusioni.

Il tridente dei parigini funziona alla perfezione con Verratti sempre più leader tecnico della squadra campione di Francia in carica.

Messi lancia il PSG, 0-1 al Lione!

Vittoria meritata da parte del PSG che gioca una grande partita con Messi che segna e sfiora in più occasioni la doppietta personale, negata soltanto da un grande Anthony Lopes.

Neymar bagna nel migliore dei modi la sua 100esima presenza nel campionato francese regalando l’assist al fenomeno argentino.



Diversamente dalle passate stagioni il Paris Saint Germain sembra finalmente una squadra ed anche in Europa sta dimostrando di avere la giusta mentalità per arrivare fino in fondo a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie.

In questa sessione di mercato il club ha cambiato strategia non concentrandosi tanto sui nomi ma su profili adatti e funzionali al miglioramento della squadra di Galtier.

In Ligue 1 è netta la superiorità dei campioni in carica, Leo Messi e compagni ora sono chiamati ad alzare l’asticella anche in Europa per cercare di superare la dura concorrenza del Real Madrid di Carlo Ancelotti che continua a stupire ed a collezionare vittorie.

L’impatto di Galtier ha restituito tanto entusiasmo anche ai tifosi che sostengono la squadra come non mai in questo avvio di stagione.

Il PSG è a punteggio pieno in Champions League ed ora proverà a sfruttare il doppio confronto con il Benfica per assicurarsi il primo posto nel girone H, la Juventus spera di vedere i parigini battere i portoghesi per continuare a sognare una qualificazione che ad oggi risulta decisamente compromessa.