Carmen Lasorella, che fine ha fatto dopo l’addio alla RAI? Non se l’aspettava nessuno

A causa di un tragico incidente sul lavoro, Carmen Lasorella, storico volto del Tg1 fu costretta a lasciare la Rai. Vediamo cosa fa oggi.

Era uno dei volti più amati del pubblico eppure, Carmen Lasorella ha dovuto lasciare il mondo dello spettacolo.

Chi è Carmen Lasorella

Soprattutto chi è cresciuto negli anni ’90 non può che ricordare Carmen Lasorella come un’icona della televisione di quegli anni. La sua carriera, infatti, è stata costellata da tanti successi. La sua professionalità ed il suo volto, hanno fatto sì che diventasse molto amata dal pubblico.

La giornalista, infatti, è laureata alla Sapienza in Giurisprudenza. Poi, iniziò a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo a Globo, Radiocor, Ansa e poi Rai. La sua specializzazione erano i temi economici. A lei spettò il compito di condurre diverse trasmissioni, anche in prima serata, tra cui, ad esempio Tg2 Dossier. La notorietà massima le arrivò dal Tg2 quando venne inviata nelle zone a rischio attentati. Fu la prima giornalista italiana ad essere inviata in guerra.

Purtroppo, però, fu costretta ad abbandonare il suo posto davanti alla telecamera, per sparire. Non fu una sua volontà ma un terribile episodio che la costrinse ad allontanarsi dal piccolo schermo.

Era il 1996 quando Carmen Lasorella era inviata in Somalia. Proprio in quell’occasione lei e la sua troupe furono colpiti da un attentato terroristico. Un episodio che cambiò per sempre la sua vita perché il suo teleoperatore perse la vita. Si chiamava Marcello Palmisano. Un trauma che le impedì di tornare sugli schermi.

Cosa fa oggi

Dopo il terribile incidente sul lavoro, Carmen Lasorella è diventata responsabile per le relazioni esterne della Rai. Successivamente, abbandonò il suo lavoro per via di una dequalificazione professionale. Si arrivò in tribunale proprio per la Rai che, però, vinse la causa. Lei ottenne un risarcimento.

Oggi, Carmen Lasorella di professione fa la scrittrice. Il suo libro Verde e Zafferano, affronta il tema della protesta birmana dei monaci buddisti contro il dittatore Suu Kyi. Un libro che è nato dalle molte manifestazioni cui lei stessa, in prima persona, ha assistito in Tibet.

Il libro è uscito già nel 2016 e, come lei stessa ha spiegato che il testo è una sorta di esperimento di corrispondenza virtuale: