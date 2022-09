Il principe Harry col cuore a pezzi, l’imperdonabile sgarbo da papà Carlo

Non c’è pace per il principe Harry anche in queste ore prima del saluto finale alla nonna Regina Elisabetta II. Re Carlo II ha dato e tolto allo stesso tempo, uno sgarbo che non è passato inosservato.

La Regina Elisabetta II è pronta per il suo ultimo saluto e la famiglia si ritroverà senza di lei, per la prima volta dopo 70 anni di Regno. Gli inglesi intervistati dai media italiani e locali hanno confermato di avere fiducia in Re Carlo III, consapevoli che si sia preparato per tutto questo tempo insieme alla madre e saprà esattamente cosa fare.

La preoccupazione è più sotto un punto di vista politico e sociale, contando che Carlo subentra proprio in un momento difficile a livello mondiale. Restando in ambito familiare, ciò che ha scosso gli inglesi è il trattamento riservato al Principe Harry con uno sgarbo senza precedenti.

Principe Harry in uniforme ufficiale: il cambio di rotta in onore di Elisabetta

Ci sono stati tantissimi gossip in questi giorni, soprattutto per il ritorno di Harry e Meghan dagli Stati Uniti dopo la notizia della morte di Elisabetta II. Nonostante tutto, la famiglia si è finalmente riunita e i due fratelli sembravano essere più uniti che mai.

Re Carlo III ha deciso che il figlio minore, Harry, non dovesse indossare l’uniforme ufficiale dopo la rinuncia dei suoi poteri, doveri e diritti. Poi un cambio di rotta e l’autorizzazione ad indossarla come il fratello durante i giorni di lutto, la veglia e anche il funerale.

William e Harry hanno partecipato ad una veglia di 15 minuti al Palazzo di Westminster insieme ai loro cugini, in onore della nonna Elisabetta II. Il Principe Harry è sempre stato il figlio ribelle che ha seguito le orme della madre Lady Diana, sempre pronto a rompere il protocollo e far valere i sui diritti.

Nonostante questo, la nonna Regina Elisabetta II lo ha sempre difeso e in qualche modo coperto consapevole del valore di suo nipote oggi padre di due bellissimi bambini.

Re Carlo III ha applicato il protocollo per poi pensare da padre e decidere di far indossare la divisa a Harry, così come avrebbe voluto la Regina. La Famiglia Reale trema anche per l’autobiografia di Harry che potrebbe rivelare qualcosa di scomodo: la pubblicazione è stata posticipata alla fine del 2023 secondo i media inglesi in rispetto dalla Regina Elisabetta II.

Il Principe Harry non ha avanzato richieste e non ha chiesto al padre di indossare la divisa. Il suo volere era solo di poter salutare la nonna Regina e stare accanto alla sua famiglia in un momento così doloroso. È stato Re Carlo III a chiedere ai due figli di indossare la divisa e rendere omaggio alla Sovrana.

Lo sgarbo di Carlo III nei confronti del Principe Harry

Nonostante questo bellissimo gesto, c’è qualcosa che ha portato gli inglesi a porsi delle domande. Si nota perfettamente che Harry sia stato privato della cifra ER dalla sua uniforme militare.

Questa è la cifra dell’acronimo che si traduce in Elizabeth Regina, lasciando che Queen venga usato in latino e non in inglese. The Times ha analizzato la questione e sembra che Harry abbia notato la mancanza delle iniziali solo prima di indossare la divisa.

Quando si è reso conto di quanto accaduto, stava per indossare un abito normale per il lutto. Ha poi cambiato idea pensando a quello che avrebbe voluto la nonna. Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha confermato che Harry ha il cuore a pezzi, perché la rimozione le iniziali della nonna è uno sfregio voluto per umiliarlo.

Il Principe ha fatto finta di nulla e anche oggi non alzerà alcun polverone, ma si sente come messo nuovamente all’angolo.