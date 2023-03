La calciatrice della Ternana, Deborah Salavatori Rinaldi, ha scoperto qualche mese fa di avere un tumore e di doversi dunque operare per rimuoverlo. Nonostante ciò la Ternana Woman le rinnova il contratto.

Poco dopo l’operazione, la calciatrice ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook dove esprime tutta la sua gratitudine nei confronti della squadra, delle compagne e della famiglia.

Le parole di Deborah Salvatori Rinaldi dopo l’operazione

La calciatrice della Ternana Deborah Salvatori Rinaldi ha raccontato, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, di aver scoperto, lo scorso 20 febbraio, di avere un brutto male. Per questo la sportiva ha dovuto subire un’operazione urgente.

La ragazza ha poi spiegato che subito dopo aver appreso la notizia ha avuto l’stinto naturale di andare ad allenarsi in vista della partita che avrebbe poi dovuto giocare la domenica seguente.

“Andare al campo non è stato un atto di coraggio o un voler coprire le mie emozioni. Semplicemente quella era l’unica routine che conoscevo”.

Ha scritto nel post la giovane calciatrice, raccontando poi anche della partita contro la Lazio. Deborah Salvatori Rinaldi ha infatti spiegato che, durante quel match fu espulsa con cartellino rosso e che quella delusione si aggiunse al dolore che stava già provando a causa della terribile notizia ricevuta pochi giorni prima.

Nonostante ciò però, la sua squadra l’ha aiutata ad affrontare quel terribile momento, non solo standole vicino, ma presentandole il contratto di rinnovo per l’anno successivo. Un gesto inaspettato che ha simboleggiato tanto per la giovane e che, da come spiega nel post, le ha dato la forza per affrontare quel terribile male.

“Per 31 anni ho disegnato il mio capolavoro ma poi un mostro mi ha bruciato la tela…non sarà mai uguale, ma con un bel respiro, alti e bassi, le persone che mi amano e la medicina, andremo a comprare un’altra tela per ricominciare da capo”.

Scrive la giovane, concludendo con il ringraziare tutte le persone care e i medici che hanno compito l’operazione.

Le condizioni di salute della calciatrice dopo l’operazione

Deborah Salvatori Rinaldi all’interno del post su Facebook, spiega dunque ciò che sta vivendo da quando ha ricevuto la terribile notizia di essere gravemente malata.

La 31enne parla anche dell’operazione, spiegando che è andata bene e ringraziando i medici che l’hanno seguita e curata in questo periodo difficile.

Attualmente la sportiva deve rimanere a riposo, ridurre al minimo gli sforzi e dedicarsi alla propria salute e al proprio benessere. Tenendo costantemente la situazione sotto controllo attraverso visite e radioterapia.

Attendendo con ansia il momento in cui potrà ritornare a fare ciò che più ama, ossia giocare a calcio al fianco delle sue compagne della Ternana.