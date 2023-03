La Supercoppa Italiana cambia faccia: dal 2024 sarà a 4 squadre

La Supercoppa Italiana dal 2024 non prevederà più la partita secca. Si partirà dalle semifinali: 4 delle prossime 6 edizioni in Arabia Saudita.

La Lega di Serie A ha deciso per il futuro della Supercoppa: niente più finale secca, arriva una nuova formula. Dal prossimo anno infatti la versione sarà quella delle Final Four, parteciperanno le finaliste della Coppa Italia insieme alla prima e alla seconda classificata del Campionato.

Supercoppa italiana 2024: addio alla finale secca

La Supercoppa si rinnova. Un trofeo che negli ultimi anni ha trovato nuovamente autorevolezza, per determinare il predominio in campo nazionale, che adesso verrà ulteriormente caricata visto la nuova formula. Il tentativo della Lega è chiaro: trarre profitto e provare a fare diventare prestigioso un trofeo certe volte snobbato dalle squadre.

Fino ad oggi la Supercoppa, così come negli altri Campionati (inglese e tedesco) in giro per l’Europa, era contesa dalla vincitrice dello scudetto e da quella della Coppa Italia. Una gara secca, come avviene per la vincitrice di Champions League ed Europa League, e ancora prima Coppa Uefa.

Ma i problemi rimanevano, visto che a differenza delle competizioni continentali, alla Coppa Italia partecipano anche le squadre che lottano per lo scudetto. Una formula dunque, quella della gara secca, che soprattuto quando giocata a tanti mesi di distanza dalla fine della scorsa stagione, ha fatto storcere spesso il naso.

Per ovviare a questi problemi, per rendere la competizione più interessante, e per tentare disperatamente di vendere il prodotto Serie A al di fuori dei confini – visti gli inarrivabili competitor – la mossa della Lega è stata quella di spalmare.

Un mini torneo, da giocarsi tra la prima e la seconda classificata ed entrambe le finaliste della Coppa Italia.

Supercoppa, 4 delle prossime 6 edizioni in Arabia Saudita

Un format libero, non ancora ben definito, ha informato l’Assemblea che ha già assegnato ben 4 delle prossime 6 edizioni all’Arabia Saudita. Offerta accettata, nemmeno il tempo di proporre la nuova versione final four, che potrà nel tempo subire anche dei cambiamenti (magari essere spalmata ancora). Il modello è quello spagnolo, informa la Lega.

“Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni a partire dal 2024“. L’ad De Siervo ha fatto sapere che ci sarà uno stop di due anni, dal 2026 al 2027, e successivamente si ritornerà in Arabia. L’anno prossimo vi sarà anche un’amichevole. In base agli impegni del calendario però, secondo l’amministratore delegato, si potrà anche tornare indietro.

Tradotto: 23 milioni di euro, il contratto firmato per la prossima stagione. Per la finale secca invece il contratto vale 12 milioni.