De Ketelaere vuole solo il Milan!

La telenovela estiva di casa rossonera sta per chiudersi nel migliore dei modi, Charles De Ketelaere è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Milan. Nelle ultime ore il belga ha comunicato la disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di sbarcare in Italia.



Dopo una lunghissima trattativa il Milan è finalmente pronto ad abbracciare Charles De Ketelaere, prescelto di Stefano Pioli per rinforzare la propria trequarti offensiva e sostituire Franck Kessie.

Paolo Maldini e Massara inseguono da tempo il calciatore belga che oggi ha comunicato ai campioni d’Italia la propria disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di vestire i colori rossoneri il prima possibile.

Milan-De Ketelaere, fumata bianca vicina!

Nelle ultime ore la società rossonera è arrivata ad offrire 32 milioni di euro per De Ketelaere, cifra vicinissima ai 35 richiesti dal Bruges per il cartellino del classe 2001.

Il calciatore è ormai proiettato soltanto al Milan ed ha comunicato la propria volontà a Maldini dando la disponibilità a ridursi l’ingaggio per permettere al club campione d’Italia di arrivare ai 35 milioni richiesti dal Bruges.

La trattativa è ormai ai dettagli ed il prossimo incontro potrebbe portare alla tanto attesa fumata bianca per la gioia di tutti i supporters rossoneri.

Il belga è il profilo perfetto per lo schema di gioco di Stefano Pioli che ama avere un trequartista forte fisicamente e con la qualità necessaria per essere decisivo negli ultimi metri.

De Ketelaere è cresciuto molto nell’ultima stagione ed arriva in Italia con la voglia di emergere definitivamente e di conquistarsi un posto da titolare in nazionale.

In Belgio il classe 2001 è stato più volte paragonato a Kevin De Bruyne, calciatore al quale De Ketelaere ha sempre ammesso di ispirarsi nella sua carriera.

Con l’arrivo del belga potrebbe inoltre sbloccarsi un mercato fin qui non totalmente soddisfacente per i tifosi che hanno accolto il solo Divock Origi come rinforzo importante in vista della nuova stagione.

A San Siro inoltre potrebbe rimanere anche Brahim Diaz, calciatore molto stimato da Pioli e che potrebbe ricoprire il ruolo di prima alternativa al giocatore del Bruges.

Come suo solito, il Milan vuole infiammare il proprio mercato nell’ultimo mese, quello che storicamente ha sempre permesso ai rossoneri di piazzare i colpi migliori che poi si sono rivelati vincenti durante le stagioni.

Il Milan c’è, la risposta ai colpi Pogba e Lukaku sta per arrivare per la gioia dei tifosi rossoneri.