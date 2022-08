De Ketelaere a Milano, ufficiale il suo passaggio al Milan!

Dopo una lunghissima trattativa finalmente Charles De Ketelaere è diventato un nuovo calciatore del Milan. Il talento belga è arrivato ieri sera a Milano ed oggi ha svolto le visite mediche con i rossoneri, in serata la firma sul contratto



Accolto con grande entusiasmo dal popolo rossonero, De Ketelaere è finalmente arrivato a Milano ed in mattinata ha sostenuto le visite mediche con il club che più di tutti in questi mesi ha dimostrato di credere nelle sue grandi qualità.

I Campioni d’Italia hanno deciso di investire molto sul belga andando a versare nelle casse del Bruges una cifra vicina ai 35 milioni di euro bonus compresi.

Il classe 2001 ora avrà il compito di non deludere le attese e fare la differenza già dal suo primo anno in Italia con Stefano Pioli che gli affiderà le chiavi della propria trequarti offensiva.

Giovane ma già con molta esperienza, De Ketelaere arriva in Italia con tante aspettative ed il peso di un cartellino pagato a peso d’oro dal club campione d’Italia in carica.

De Ketelaere, il trequartista perfetto per Stefano Pioli

Richiesto a gran voce da Stefano Pioli, Charles De Ketelaere si sposa perfettamente con le idee tattiche del tecnico romagnolo che potrà impiegarlo sia nel ruolo di trequartista che come mezzala in grado di creare la superiorità numerica con i suoi inserimenti senza palla.

Tanta curiosità nel vedere il calciatore belga con la maglia rossonera in una stagione in cui Stefano Pioli dovrà essere bravo a confermarsi dopo lo straordinario trionfo dello scorso anno.

Nell’undici titolare rossonero, CDK dovrebbe essere inserito nel ruolo di trequartista puro alle spalle di Olivier Giroud con Rafael Leao e Junior Messias a completare il tridente offensivo.

Pioli potrebbe però decidere di giocare con un centrocampo a tre ed inserire il belga nel ruolo di mezzala sinistra al fianco di Sandro Tonali e Ismael Bennacer.



In questo calciomercato estivo i rossoneri hanno perso Franck Kessie ed il tecnico del Milan potrebbe scegliere di adattare il nuovo acquisto proprio nella posizione in cui amava agire l’ivoriano.

De Ketelaere spesso in nazionale ha ricoperto questa posizione affermando più volte di sentirsi molto a suo agio nel ruolo di centrocampista di inserimento.

Proprio in seguito alla sua grande qualità, il ragazzo è stato più volte associato a Kevin De Bruyne, idolo del classe 2001 e fonte di ispirazione assoluta per tutti i calciatori della nazionale belga.