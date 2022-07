Milan-De Ketelaere, è fatta!

Dopo una lunghissima trattativa il Milan ha finalmente trovato l’accordo con il Bruges per il trasferimento di Charles De Ketelaere in rossonero, al club andranno 35 milioni di euro bonus compresi, già domani il calciatore è atteso a Milano



Il forte pressing del Milan alla fine ha pagato, Charles de Ketelaere sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, il belga firmerà un quadriennale da circa 4 milioni di euro e sarà impiegato da Stefano Pioli nel ruolo di trequartista.

Proprio in queste ore i due club si stanno scambiando tutti i documenti per poi nel pomeriggio ufficializzare la trattativa, il calciatore è atteso già domani nel capoluogo lombardo per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto.

Milan, finalmente De Ketelaere

Dopo tanta attesa finalmente Stefano Pioli avrà il trequartista tanto sognato, De Ketelaere è da mesi il primo obiettivo di mercato dei rossoneri per sostituire Franck Kessie, il giovane belga ora avrà il duro compito di non deludere le attese dopo l’importante investimento che i Campioni d’Italia hanno deciso di fare su di lui.

Grande fisicità, tecnica e visione di gioco, De Ketelaere si è fatto notare anche in nazionale per la sua grande mentalità ed una personalità non comune per un ragazzo di appena 21 anni.

I rossoneri continuano dunque il loro progetto provando ad investire su profili giovani e non ancora totalmente affermati per cercare di alzare il tasso tecnico della squadra.

Con gli arrivi di Origi e del belga, i rossoneri hanno completato il proprio pacchetto offensivo con il giusto mix di esperienza e qualità che permetterà a Stefano Pioli di competere ai massimi livelli anche in questa stagione.

Eccolo, finalmente il colpo di mercato che infiamma la tifoseria e risponde agli arrivi di Paul Pogba e Romelu Lukaku.

Domani all’aeroporto di Linate i tanti tifosi milanisti accoglieranno il nuovo trequartista che ha spinto fortemente per il trasferimento in Serie A dove cercherà di completare definitivamente la propria crescita.

De Ketelaere avrà a disposizione circa venti giorni per adattarsi al sistema di gioco dell’allenatore romagnolo e punterà a farsi trovare pronto per l’esordio in campionato contro l‘Udinese.

Tanta attesa per il Milan di Stefano Pioli che dopo la straordinaria vittoria dello scudetto vuole confermarsi in un campionato molto difficile con Juventus ed Inter che hanno sensibilmente ridotto il gap con i Campioni d’Italia in carica.