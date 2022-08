“L’ha lasciata”, clamoroso gesto di Totti dopo il divorzio da Ilary: stavolta ha sgamato tutto

By

Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono separati ufficialmente lo scorso 11 luglio ma della loro relazione i media non smettono di parlare. Vediamo cosa è successo questa volta.

Se all’inizio Totti aveva scelto di mantenere un profilo basso, a breve, però, sarà pronto a parlare e dire la sua.

La coppia che scoppia nella tempesta mediatica

La separazione ufficiale di Francesco Totti ed Ilary Blasi è avvenuta quasi un mese fa ma, sull’allontanamento gli uni dagli altri, i media non smettono di speculare. Ultimo (ma non ultimo), l’articolo apparso sulla rivista di Alfonso Signorini Chi.

Proprio questo articolo, avrebbe fatto infuriare Totti e lo avrebbe spinto a voler parlare e dire la sua. Nell’articolo, infatti, veniva raccontata la storia secondo cui, il tradimento del Pupone, sarebbe stato rivelato ad Ilary dalla figlia più piccola.

A seguito delle confessioni della minore della coppia, la Blasi avrebbe scelto di assoldare un investigatore privato che avrebbe confermato la tesi della bambina. Un’ipotesi avvalorata anche dal fatto che Ilary sarebbe molto arrabbiata con l’ex calciatore della Roma, proprio per non aver reso privato il suo tradimento.

Totti l’ha lasciata

Se Ilary, poco dopo il comunicato disgiunto di separazione, aveva scelto di andarsene subito in vacanza con i figli in Tanzania, Totti aveva deciso di rimanere nella lussuosa villa dell’Eur. Proprio lì, sarebbe stato raggiunto, successivamente, dal figlio Cristian che, una volta tornato dalla vacanza con la mamma, avrebbe ripreso gli allenamenti con la Roma under 17.

Eppure, con l’avvio del mese di agosto, anche Totti, prima di decidere di rilasciare le sue dichiarazioni circa la separazione, avrebbe deciso di lasciare Roma. L’ex calciatore, però, non avrebbe scelto per la sua parentesi estiva una location esotica ma starebbe a Viterbo, insieme ad un amico. Stando alle indiscrezioni, non si tratterebbe nemmeno di Alex Nuccetelli.

Proprio quest’ultimo, in questo ultimo mese, sarebbe stato il fornitore ufficiale di notizie in merito alla sua situazione. Infatti, ha dichiarato ultimamente ai media che Francesco Totti non si trova:

“a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia. Troverete il Pupone nel suo ‘buen ritiro’ con un amico. Sapere dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo”.

Che sia un modo per Totti di rifuggire, non solo la calura romana, ma anche i media che si stanno concentrando ancora sulla separazione da sua moglie. Ilary, tra l’altro, non avrebbe ancora voluto incontrare gli avvocati per firmare le carte del divorzio. Inoltre, starebbe parlando di un ipotetico trasferimento a Milano, dove porterà con se tutti e tre i suoi figli.