De Ketelaere a Milano in serata!

Dopo una lunga trattativa finalmente il Milan è riuscito a chiudere la trattativa per Charles De Ketelaere, il calciatore belga è atteso questa sera a Milano, previste per domani le visite mediche e la firma sul contratto



E’previsto per stasera in tarda serata l’arrivo a Milano di Charles De Ketelaere, nuovo rinforzo del Milan per la stagione 2022/2023.

Il calciatore è stato inseguito a lungo dal club rossonero che è riuscito a strapparlo al Bruges per una cifra vicina ai 35 milioni di euro bonus compresi, domani De Ketelaere sosterrà le visite mediche prima di firmare un quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione.

Stefano Pioli avrà finalmente il trequartista tanto richiesto e potrà allenarlo fin da domani per cercare di velocizzare il suo inserimento in squadra in vista dell’inizio di una stagione in cui i rossoneri scenderanno in campo per difendere il titolo di Campioni d’Italia.





De Ketelaere è un nuovo giocatore del Milan

Tanto entusiasmo per il pubblico di fede rossonera che finalmente può abbracciare il suo nuovo campione, De Ketelaere è uno dei calciatori più promettenti del calcio belga ed il suo ingresso aumenta enormemente la qualità a disposizione di mister Stefano Pioli.



Il classe 2001 ama giocare sulla trequarti offensiva ma con la maglia del Belgio ha spesso ricoperto anche il ruolo di mezzala sfruttando la sua grande capacità di inserirsi negli spazi.

Nei movimenti e nella tecnica, De Ketelaere ricorda moltissimo Kevin De Bruyne, calciatore al quale il nuovo giocatore del Milan ha più volte ammesso di ispirarsi.

Paolo Maldini ora dovrà concentrarsi sulla difesa per cercare un giocatore in grado di alternarsi alla coppia difensiva titolare formata da Kalulu e Tomori.

Dopo un inizio di calciomercato estivo finalmente i Campioni d’Italia hanno piazzato un colpo importante rispondendo agli arrivi di Pogba e Lukaku con un giocatore giovane ma allo stesso con la giusta esperienza per meritarsi un club prestigioso come quello rossonero.

Il Milan esordirà in campionato nella sfida contro l’Udinese dove il pubblico di San Siro proverà fin da subito a trascinare una squadra che avrà l’obbligo e l’ambizione di confermarsi dopo lo straordinario scudetto conquistato nella passata stagione.

Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A ed i Campioni d’Italia hanno finalmente mandato un grande messaggio agli avversari portando a San Siro uno dei giovani più promettenti del calcio mondiale, De Ketelaere è finalmente un nuovo giocatore rossonero.