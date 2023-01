Danne un po’ alla tua orchidea, produrrà una marea di fiori nel giro di poche ore

Per far si che la nostra orchidea produca dei fiori rigogliosi in pochissime ore basta darle questo ingrediente. Ecco quale.

Da sempre, sin dai tempi più antichi, nelle nostre abitazioni abbiamo l’uso di decorare le stanze o i giardini con la presenza di fiori e di piante e alcune di queste sono molto importanti.

Infatti, specie nelle regge dei più importanti re del mondo, c’erano alcune specie di piante e fiori tropicali importanti da mete esotiche che raggiungevano un valore inestimabile ed erano invidiati da tutti.

Orchidea: ecco l’ingrediente per avere fiori abbondanti in poco tempo

Non a caso esiste il detto, “l’erba del vicino è sempre più verde”, che significa che vedendo gli altri ci verrà in mente sempre che sia più fortunato di noi, ma anche perché c’è gente che prende più cura delle piante e fiore rispetto quanto facciamo noi.

E se invece fossimo noi quel vicino tanto invidiato? Va detto che non tutti però hanno un pollice verde ed è per questo che in commercio ci sono molte piante che non necessitano di determinate cure.

Alcune di queste sono le piante grasse, che sono utili anche per sconfiggere il problema dell’umidità nei nostri ambienti in quanto tendono a trattenere l’aria cattiva e a rilasciare aria buona.

Questo è possibile grazie alla fotosintesi clorofilliana e al ricambio di ossigeno e anidrite carbonica che i nostri amici sempre verdi riescono a fare e bisogna quindi sempre avere cura di loro.

Inoltre, sono utili per l’ecosistema, specie quando ci sono dei fiori in quanto aiutano gli insetti impollinatori a succhiare il nettare necessario per il proprio lavoro ai fini di salvaguardare il pianeta.

Il segreto dei vivaisti

Nelle nostre case, ci sono tantissime piante, ma secondo una stima tra le più vendute ci sono le orchidee che da sempre sono viste come piante eleganti e i loro fiori affascinano tutti quanti.

Si possono trovare di tante tipologie e colori ma non tutti sanno che c’è un metodo efficace per far si che i fiori sboccino in maniera rapida e abbondanti senza avere il rischio che appassiscano in fretta.

Per farlo basta nutrire la nostra orchidea con un ingrediente che non avremo mai immaginato e che si trova sulle tavole di tutti gli italiani seppur si tratta di un prodotto non tipico della nostra Penisola, ma che abbiamo fatto nostro.

Si tratta della banana. Esiccando la sua buccia in forno a 200 gradi o su un termosifone, aspettiamo che questa si indurisca e andremo a tritarla in un frullatore e dopo aver ottenuto una polvere l’andremo ad unire ad un po’ di acqua.

Dopodiché la scoleremo in un colino e andremo ad avere un liquido che funzionerà da fertilizzante per le nostre orchidee e una volta che avremo nutrito le nostre piante con questo composto vedremo cosa accade.

In pochissimo tempo, le nostre orchidee avranno dei fiori stupendi e questo è possibile per via del potassio e degli altri elementi all’interno della banana e in particolar modo della sua buccia.