Ago, ecco come utilizzarlo per cucire la lycra: rivelato il trucco delle sarte

Ago, ecco come devi utilizzarlo per cucire la lycra. Svelato il trucco utilizzato dalle sarte. E tu, eri a conoscenza di questo segreto? Non potrai più farne a meno.

La lycra è uno dei materiali più utilizzati e soprattutto indossati. La maggior parte dei vestiti che acquistiamo sono realizzati con essa. Sai però come si può cucire? Ecco il trucco delle sarte più esperte.

Che cos’è la lycra

Nota anche con il nome di elastan o spandex, la lycra è una fibra sintetica che nasce dalla reazione combinata di due polimeri, uno più flessibile e l’altro invece più rigido. Utilizzata soprattutto per conferire elasticità ai capi, non è corretto chiamarla tessuto ma filamento.

Generalmente viene fabbricata insieme ad altri materiali come il poliestere o il cotone. Non la ritroveremo mai da sola perché renderebbe i panni per nulla traspiranti e soprattutto scomodi e fastidiosi per la pelle.

Inventata nel 1958 dal chimico Joseph Shivers, nacque come sostituta della gomma naturale che iniziava ad avere un prezzo piuttosto esoso soprattutto a seguito della seconda Guerra mondiale, quando iniziò ad essere utilizzata come materiale di costruzione per le attrezzature.

Oggi la lycra continua ad essere impiegata ampiamente nel settore tessile, in combinazione come abbiamo detto, con altre fibre sintetiche o naturali. La sua presenza conferisce elasticità e migliore comfort e vestibilità agli indumenti.

Quali sono i vestiti che vengono realizzati con questo materiale? Tantissimi: per esempio i leggins, le giacche, le magliette ma anche marsupi, guanti e prodotti di biancheria intima. Come si cuce la lycra? Il segreto sta nell’ago. Ecco per te il trucchetto delle sarte più esperte.

L’ago perfetto per la cucitura: il trucco delle sarte

Come abbiamo detto poc’anzi, la lycra è uno dei materiali più utilizzati per la fabbricazione di vestiti. Leggera e confortevole, viene combinata insieme ad altre fibre sintetiche o naturali.

Il problema che tanti si pongono quando si parla di lycra è la sua cucitura: come la si può riparare o utilizzare con l’aiuto della macchina da cucire? Il segreto sta nell’ago. Svelato il trucchetto utilizzato dalle sarte.

Se utilizzi la macchina da cucire, allora l’ago perfetto è il 70/10 noto anche come ago Jersey. Per evitare di rovinare il tessuto, dovrai utilizzare la macchina in maniera molto lenta così non salteranno i punti e non rischierai che le cuciture vadano a ledere l’elasticità della fibra.

Cerca sempre di tenere il tessuto teso il più possibile senza però ovviamente deformarlo. Cucire un tessuto elastico come la lycra può essere davvero complicato ma ecco un altro trucchetto che ti sarà sicuramente utile: puoi utilizzare una carta sottile, quella velina per esempio, doppiando la lycra. Una volta che tutte le cuciture saranno eseguite, ti basterà semplicemente strappare via il foglio et voilà, non avrai rovinato per nulla la tua fibra elastica.

Quando prendi l’ago 70/10 ovvero l’ago Jersey, devi prestare particolare attenzione alla punta: è necessario che essa sia del tutto arrotondata. Questo è il segreto che ti consentirà di cucire senza difficoltà un tessuto elastico come la lycra.

Perché? Semplice: l’ago riuscirà a penetrare nelle fibre senza romperle. Attenzione anche alla regolazione della velocità della macchina da cucire. Visto che la lycra è un tessuto molto elastico, dovrai avere un’andatura lenta o moderata.

Il consiglio delle sarte è quello di utilizzare il piedino in modo che la macchina non vada a saltare nessun punto, esercitando così una pressione uniforme. Attenzione a non fare accartocciare la lycra che deve essere sempre tesa e allungata.

Cucire questo materiale richiede davvero costanza e pazienza perché è molto difficile da maneggiare. Se sei alle prime armi e hai paura di rovinarlo, fai prove su tessuti simili prima di metterti a sedere dietro la macchina da cucire.