Navalny rinchiuso per l’11esima volta in cella di isolamento

Dal mese di agosto, questa è l’undicesima volta che Alexei Navalny viene confinato nella cella di isolamento.

L’attivista Alexei Navalny, che sta scontando un lungo periodo di detenzione in una colonia a duro regime nella regione di Vladimir, ha annunciato – tramite i social network- di essere stato nuovamente mandato in una cella di isolamento. Questa è l’undicesima volta che ciò capita da agosto.

Navalny di nuovo in cella di isolamento

Da agosto, Navalny è stato messo in isolamento per ben undici volte. Questa volta perché., secondo quanto emerso, l’amministrazione del penitenziario gli ha affibbiato altri 11 giorni nello ShIZO – perché “ha pulito male il cortile degli esercizi e ha insultato il tenente detective Neimovich, chiamandolo “tenente Neimovich“, e non per nome e patronimico.

Navalny osserva che la pausa tra il precedente soggiorno di due settimane nello ShIZO e il periodo attuale è stata di 6 giorni.

L’11 ottobre è stato messo in uno ShIZO per 14 giorni. A quel tempo, Navalny ha subito la punizione, in quanto si sarebbe rifiutato di pulire la recinzione come motivo della decisione.

Ai detenuti nella cella di isolamento è vietato ricevere visite dai parenti, acquistare cibo nel magazzino interno della colonia e ricevere pacchi. Secondo la descrizione dell’opposizione, la ShIZO è una cella di 2 metri per 3, dove ci si può sedere su uno sgabello di ferro.

I continui ricorsi dell’attivista

Aleksey Navalny, riconosciuto dall’amministrazione della colonia come un persistente nemico, ha tentato – senza successo – di appellarsi in tribunale contro le precedenti decisioni di mandarlo in una cella di isolamento per punizione. È sicuro di essere perseguitato per motivi politici.

L’avvocato di Navalny, Vadim Kobzev, ha affermato che il suo cliente era – in realtà – ricattato dal fatto che il suo mal di schiena, da cui è riuscito a riprendersi con esercizi quotidiani, sarebbe inevitabilmente tornato a causa della sua permanenza nella cella di punizione.

Il 17 gennaio 2021, Alexei Navalny è stato arrestato al controllo di frontiera dell’aeroporto Sheremetyevo mentre tornava in Russia dalla Germania, dove era in cura dopo un grave avvelenamento da Novichok. Il leader dell’opposizione è stato inviato alla colonia correzionale n. 2 nella regione di Vladimir.

Nel marzo di quest’anno, Navalny è stato condannato a nove anni in una colonia a regime rigoroso con l’accusa di frode. Inoltre, è stato multato di 1,2 milioni di rubli con l’accusa di oltraggio alla corte.

L’uomo, inoltre, è stato anche condannato a pagare una multa di 850mila rubli in caso di diffamazione contro un veterano. Il 14 giugno è stato trasferito in una colonia di regime rigoroso.

A fine maggio, Navalny ha annunciato di essere stato accusato di estremismo. Il 20 ottobre si è saputo che era stato avviato un procedimento contro l’opposizione per istigazione al terrorismo e all’estremismo.

Navalny e i suoi sostenitori considerano tutti questi casi politicamente motivati ​​e le organizzazioni per i diritti umani concordano con questa valutazione.