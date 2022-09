Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli: “Ora basta bugie”

By

Ilary Blasi sceglie di intraprendere le vie legali e denuncia Alex Nuccetelli, il miglior amico dell’ex marito Francesco Totti. Ilary è stanca di tutte queste bugie sul suo conto e con questa denuncia dice apertamente: «Ora basta con le bugie».

Ilary Blasi ha deciso di rispondere seguendo le vie legali in seguito alle continue e incessanti dichiarazioni sul suo conto e sulla delicata situazione che sta attraversando dopo il divorzio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. A quanto pare sarebbero uscite anche delle indiscrezioni sulle sue abitudini sessuali.

Nel mirino della showgirl certamente c’è il nome di Alex Nuccetelli, imprenditore romano e famoso organizzatore di eventi, nonché migliore amico di Totti. Ilary Blasi si dice infatti stanca di tutte queste parole, spesso false sul suo conto. Ha deciso perciò di rispondere per vie legali e in seguito all’ultima intervista rilasciata proprio da Alex Nuccetelli, Ilary ha fatto sapere attraverso il suo staff di volerlo denunciare.

Vediamo insieme cosa sta accadendo.

Le motivazioni della denuncia

Ilary ha deciso di denunciare Nuccetelli e lo fa sapere tramite il suo staff. Questa non è la prima volta che il pr parla pubblicamente di avvenimenti o indiscrezioni sulla vita privata della conduttrice, ma questa volta Ilary ha risposto con il pugno di ferro. Sembrerebbe che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato un evento in particolare. A quanto pare il body builder, si sarebbe lasciato scappare nel programma radiofonico Turchesando su radio Cusano Campus, alcuni particolari della vita intima della coppia.

In seguito alla messa in onda della trasmissione l’avvocato di Ilary, Alessandro Simeone, ha avviato una denuncia ai danni di Alex Nuccetelli con l’accusa di aver avviato una perseverante propagazione di notizie non veritiere e diffamatorie ai danni della Blasi.

Le parole di Nuccetelli

Le parole di Alex Nuccetelli nel programma radiofonico Turchesando sono state il motivo della denuncia. Sembra che ai microfoni abbia riferito una dinamica familiare raccontata proprio da Totti in confidenza. Nuccetelli avrebbe infatti riportato le parole dell’amico: “Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa”.

Avrebbe poi ironizzato sul fatto che queste situazioni si presentavano già durante i primi mesi di relazione e che non si capacitava di come i due fossero durati così tanti anni. Il culmine è stato poi raggiunto quando il pr ha commentato le relazioni fuori il matrimonio della coppia: “ Se Francesco ha avuto nove storie e lei solo due ma più durature non fa differenza».

L’intervistato ha poi proseguito dicendo: «Se tu rientri ogni volta a casa e tua moglie è sempre nervosa, per anni, credo sia normale pensare di rifarsi una vita da un’altra parte.» Nel corso dell’intervento, Alex avrebbe poi aggiunto che la relazione tra il Pupone e la nuova fiamma Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele.

Ora però Ilary ha deciso di denunciarlo nonostante l’amicizia che li lega, o forse sarebbe il caso di dire legava. Vedremo come andrà a finire questa storia e chi ne uscirà vincitore dalla causa.