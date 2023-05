“Dammi una possibilità…”, la richiesta a Ilary Blasi: ecco chi è il protagonista

Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi, ma chi è il protagonista che chiede una possibilità? Facciamo chiarezza.

L’Isola dei Famosi è iniziata da qualche settimana e, ovviamente, non mancano i gossip a riguardo. Sono tantissimi e si concentrano maggiormente sui personaggi scelti per questa edizione particolare con la divisione in tre squadre differenti. C’è anche chi da casa chiede una possibilità di poter entrare a far parte del cast. Ilary Blasi ascolterà questa richiesta e chi è il protagonista in questione?

Isola dei Famosi, tra share e gossip

La Blasi è ufficialmente la Regina dell’Isola dei Famosi, un reality condotto con grande ironia e professionalità. Non manca un pizzico di doppio senso da parte della conduttrice, con un nuovo look che ha lasciato senza fiato. Un cast nutrito e curioso, dove non mancano i gossip a riguardo o le domande per saperne sempre di più. La coppia dello Zoo di 105 è sicuramente la più amata e grazie a loro lo share si mantiene molto alto.

Poi ci sono persone che sono rimaste a casa e non prese in considerazione per la partecipazione – sperata – all’Isola dei Famosi. Uno in particolare in questi giorni ha lanciato un appello per poter preparare i bagagli e raggiungere gli altri naufraghi in Honduras. Ilary Blasi accetterà questa richiesta?

Chi ha chiesto una possibilità a Ilary Blasi?

In questi giorni l’Isola dei Famosi è protagonista assoluta del gossip, soprattutto per la questione che interessa Enrico Papi. Sembra che l’opinionista potrebbe non continuare il suo incarico e terminare a breve. Dall’altra parte, ci sono dei personaggi che mandano appelli alla conduttrice tramite social al fine di poter essere considerati all’interno del cast.

Lucas Peracchi – volto di Uomini e Donne – non fa più parte del circuito televisivo da molto tempo. Lo ricordano tutti perché un bellissimo ragazzo, ma anche per aver partecipato al programma di Maria De Filippi in veste di tronista. Il suo percorso, tuttavia, non è terminato dei migliori dei modi e un piccolo scandalo lo ha portato ad abbandonare la trasmissione.

Lucas è rimasto un protagonista del gossip anche per la sua relazione con la ex fidanzata Mercedesz Henger. Ora è lui a voler sbarcare all’Isola dei Famosi, lanciando un messaggio alla conduttrice Ilary Blasi.

L’ex tronista vive di fitness e ha una casa in mezzo alla natura, per questo motivo pronto fisicamente e psicologicamente ad una avventura di questo tipo. A Nuovo TV, Peracchi ha evidenziato di voler partecipare a questa edizione dell’Isola e chiede alla Blasi di prendere le sue parole in considerazione:

“Ilary, dammi una possibilità! Sarebbe il mio posto, d’altronde vivo immerso nella natura!”

Lucas ha poi dichiarato di non cercare nuovamente un posto in TV, ma che sarebbe ipocrita a non considerare questa opportunità importante anche per il suo lavoro. Si vedrebbe bene come naufrago e non si annoierebbe di certo, restando attivo e portando gli altri a fare lo stesso. Verrà preso nel cast? Lo scopriremo nelle prossime puntate.