Cosa rappresenta il nuovo vertice tra Corea del Sud e Giappone

By

Giappone e Corea del Sud hanno intrapreso un percorso diplomatico che mira a ripristinare i rapporti bilaterali, logorati dal passato coloniale delle autorità giapponesi in territorio sudcoreano.

Il primo ministro giapponese e il suo omologo sudcoreano hanno rinnovato la loro determinazione a superare i rancori storici e rafforzare la cooperazione di fronte a sfide condivise, come il programma nucleare della Corea del Nord. Durante il loro incontro, il primo ministro giapponese ha espresso vicinanza per le sofferenze dei lavoratori forzati coreani durante il dominio coloniale giapponese.

L’incontro tra Giappone e Corea del Sud segna un punto focale nella diplomazia regionale

La dichiarazione del primo ministro del Giappone rappresenta un importante passo avanti nella risoluzione delle tensioni tra i due paesi a causa del passato coloniale giapponese in Corea. La questione dei lavoratori forzati coreani durante il dominio coloniale giapponese è stata fonte di tensioni diplomatiche tra i due paesi per decenni.

Le parole pronunciate dalle autorità giapponesi potrebbero aiutare a migliorare le relazioni tra Giappone e Corea del Sud e a rafforzare la cooperazione tra i due paesi in materia di sicurezza regionale e di altre sfide condivise. Resta da vedere come evolveranno le relazioni tra Tokyo e Seul, ma l’incontro rappresenta un segnale positivo per le tensioni storiche tra i due paesi.

I commenti del primo ministro giapponese Kishida, durante il suo secondo vertice in meno di due mesi, con il presidente sudcoreano Yoon sono stati seguiti con attenzione a Seul.

La dichiarazione di Kishida, che ha evitato scuse dirette per la colonizzazione ha comunque simpatizzato con le vittime coreane, suggerisce che ha sentito pressione in merito al delicato argomento e ha, pertanto, deciso di dire qualcosa con lo scopo di mantenere lo slancio per migliorare i legami tra i due Paesi.

Il presidente Yoon ha affrontato critiche interne per aver fatto concessioni a Tokyo senza ottenere in cambio misure corrispondenti. Ma la recente dichiarazione di Kishida potrebbe contribuire a stemperare il distacco e anche a rafforzare la cooperazione tra Giappone e Corea del Sud. La spinta delle autorità nipponiche sempre improntata ad affrontare in maniera risolutiva le tensioni storiche tra i due paesi.

Kishida ha espresso la sua simpatia per le vittime coreane del dominio coloniale giapponese, affermando che Tokyo e Seul condividono una storia e uno sviluppo diversi. Ha anche sottolineato la sua responsabilità come premier del Giappone di cooperare con il presidente Yoon e la parte sudcoreana per continuare gli sforzi dei predecessori che hanno superato i tempi difficili.

Da cosa derivano le tensioni tra Tokyo e Seul

La visita di Kishida in Corea del Sud, che segna il primo scambio di visite tra i leader dei due paesi in dodici anni, ha lo scopo di risolvere le aspre controversie tra i due Paesi, causate dalle sentenze del tribunale della Corea del Sud del 2018 che ordinavano a due società giapponesi di risarcire finanziariamente alcuni dei loro ex dipendenti coreani per il lavoro forzato durante l’era coloniale giapponese in Corea.

Il Giappone ha rifiutato di attenersi ai verdetti, sostenendo che tutte le questioni di risarcimento erano già state risolte quando i due paesi hanno normalizzato i loro legami nel 1965. Questo litigio ha portato alla declassificazione reciproca dello status commerciale tra i due paesi e ha creato tensioni diplomatiche tra Tokyo e Seul.

Inoltre, i loro rapporti tesi hanno complicato gli sforzi degli Stati Uniti per costruire un’alleanza regionale più forte, con lo scopo di far fronte meglio alla crescente influenza cinese e alle minacce nucleari della Corea del Nord.

Gli incontri ripetuti tra Kishida e Yoon hanno lo scopo di risolvere la questione per poter cominciare a cooperare nella regione.

Se si pensa al governo conservatore di Yoon e a ciò che rappresenta il riavvicinamento si evince uno sforzo significativo verso la risoluzione delle tensioni storiche tra Giappone e Corea del Sud, annunciando che Seul avrebbe utilizzato fondi locali per risarcire le vittime del lavoro forzato senza chiedere contributi alle aziende giapponesi.

Il leader sudcoreano Yoon si è recato a Tokyo a metà marzo per incontrare Kishida, e i due hanno deciso di riprendere le visite a livello di leadership e altri colloqui. Da allora, i governi di Giappone e Corea del Sud hanno preso provvedimenti per ritirare le loro misure di ritorsione economica l’uno contro l’altro, segnando un importante passo avanti verso la riconciliazione.

Una risoluzione completa delle tensioni storiche tra Giappone e Corea del Sud, poiché la questione del lavoro forzato durante l’era coloniale giapponese in Corea rimane un tema delicato gioverebbe sicuramente alle due Nazioni ma anche alleanze strategiche.

La decisione dei due governi di prendere provvedimenti per porre fine alle misure di ritorsione economica e riprendere i colloqui rappresenta è sicuramente dettato anche dalla situazione diplomatica globale che sta generando sempre più alleanze geopolitiche e mostrando passi diplomatici in avanti tra stati che da anni non avevano più relazioni bilaterali.

La spinta di Yoon per la risoluzione delle tensioni storiche tra autorità giapponesi e coreane ha suscitato un forte contraccolpo da parte di alcune delle vittime del lavoro forzato e dei suoi rivali liberali in patria, che hanno chiesto un risarcimento diretto alle aziende giapponesi.

Yoon però ha difeso la sua mossa, sostenendo la necessità di una maggiore cooperazione con il Giappone per affrontare le sfide regionali condivise, come l’avanzata del programma nucleare della Corea del Nord, l’intensificarsi della rivalità strategica USA-Cina e le sfide della catena di approvvigionamento globale.

Seul ha sottolineato che non si dovrebbe impedire la futura cooperazione tra i due paesi solo perché le questioni storiche non sono state completamente risolte.

Kishida, per la sua parte, ha ribadito la posizione del suo governo di sostenere le dichiarazioni congiunte del passato senza presentare nuove scuse per il dominio coloniale giapponese in Corea.

La questione del lavoro forzato durante l’era coloniale giapponese in Sud Corea rimane comunque un tema delicato tra i due Paesi, ma la decisione di riprendere le visite a livello di leadership e altri colloqui rappresenta un importante segnale di progresso nelle tensioni storiche tra Giappone e Corea del Sud. La comunità internazionale si augura che affrontare le sfide condivise potrebbe aprire la strada a una maggiore stabilità nella regione.

I governi giapponesi hanno riconosciuto e chiesto scusa numerose volte per il periodo coloniale e le conseguenti aggressioni in tempo di guerra.

Diversi funzionari e politici giapponesi hanno fatto commenti che sono stati accusati di minimizzare o negare le atrocità commesse durante quel periodo, creando tensioni con la Corea del Sud. Questo ha portato Seul a chiedere a Tokyo di fare nuove e più sincere scuse per le azioni del Giappone durante il suo dominio coloniale in Corea e la guerra. La questione delle scuse giapponesi e della revisione della storia continua a essere un argomento delicato nelle relazioni bilaterali.

Prima del vertice con il presidente sudcoreano Yoon, il primo ministro giapponese Kishida e sua moglie hanno visitato il cimitero nazionale di Seoul, dove hanno reso omaggio alle vittime della guerra di Corea e ai combattenti per l’indipendenza coreana durante il periodo di dominio giapponese. Questa è stata la prima visita di un leader giapponese al cimitero in dodici anni.

Nonostante le critiche per la mancanza di specificità delle sue scuse verso le vittime del passato, il professor Leif-Eric Easley dell’Università Ewha di Seoul ha notato che Kishida ha dichiarato di avere un forte senso di responsabilità per il miglioramento delle relazioni tra i due paesi, riconoscendo le sfide globali attuali e rispettando il passato.

La visita al cimitero nazionale della Corea del Sud potrebbe essere vista come un segnale di apertura e di volontà di riconoscere il passato ma guardare al futuro.