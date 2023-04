Nervi tesi all’Isola dei Famosi: cosa è successo tra Papi e Blasi

Non sembrano placarsi le tensioni tra Ilary Blasi e Enrico Papi durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Tra i due conduttori non correrebbe buon sangue e l’ex moglie di Francesco Totti si sarebbe già lamentata con la produzione. Ciò è quanto sostiene da TvBlog, sito specializzato. Anche durante l’ultima puntata andata in onda ieri, il clima sarebbe stato tutt’altro che sereno.

Ieri è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, uno dei reality più noti della televisione Italiana, ormai da quasi dieci anni prerogativa Mediaset. Condotto in passato da Simona Ventura quando ancora in Rai e poi da Alessia Marcuzzi su Canale 5, da 3 anni è nelle salde mani di Ilary Blasi, molto apprezzata dai social. Quest’anno ha tenerle compagnia e supportarla in studio ci sono i due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Proprio con quest’ultimo pare che le cose non siano partite con il piede giusto.

Ilary Blasi ed Enrico Papi: continuano i dissapori durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi

Stando a quanto riferito da TvBlog, i rapporti tra la conduttrice del survival reality e l’opinionista e padrone di casa di Scherzi a Parte rimarrebbero piuttosto tesi. Motivo del contendere, stando a quanto visto non solo dagli addetti ai lavori ma anche da parecchi utenti di Twitter, da sempre uno dei social più attivi durante le dirette dei reality, Enrico Papi tenderebbe a intromettersi troppo nella conduzione.

In particolare, pochi avrebbero apprezzato il suo tentativo scherzoso di rubare la busta dell’eliminato alla conduttrice ufficiale, Ilary Blasi, appunto. “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose” ha esclamato scherzando ma nemmeno troppo la romana ieri sera.

E durante la scelta di uno dei concorrenti, Christopher, sempre Papi avrebbe espresso in modo particolarmente acceso il suo pensiero, suscitando la reazione a quanto pare infastidita di Ilary: “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”. Un intervento che ha scatenato la risposta della conduttrice: “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne”.

Isola dei Famosi, l’inizio degli screzi tra Ilary Blasi e Enrico Papi risalente al debutto

Sempre stando a Tvblog, gli attriti tra la padrona di casa del reality e il conduttore risalirebbero addirittura a 7 giorni fa, quindi al debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’anno scorso ha ricoprire il ruolo di opinionista era stato Nicola Savino, ora passato al canale in chiaro di Sky, Tv8.

Un’assenza molto sentita dal popolo dei social, che hanno pubblicato molti post chiedendo il suo ritorno proprio al posto di Enrico Papi, ritenuto poco indicato e troppo invadente. Un comportamento a quanto pare condiviso anche da Ilary Blasi, che pare, stando alle indiscrezioni di TvBlog, aver chiesto durante un “nero” (una pausa pubblicitaria) proprio di ridimensionare il collega.

Ciò sarebbe avvenuto, ma a quanto pare i rapporti rimarrebbero ancora piuttosto tesi tra i due. Inoltre, nonostante le smentite, anche tra la conduttrice e l’inviato del programma, ovvero Alvin, ci sarebbe ancora un po’ di “maretta“, come del resto confermato anche dalla stessa diretta interessata in una recente intervista.

Nulla a che vedere, tuttavia, con i rapporti con il famoso collega. Rimane da capire se ciò sia dovuto a un copione ben prestabilito o invece a un vero scontro caratteriale. Al momento ciò non è dato saperlo.