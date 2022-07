E l’avversario più forte contro cui hai giocato?

“Sicuramente Bobo Vieri, potenza incredibile. Visto giocare invece ti dico Nick Amoruso, davvero impressionante.”

Il mondo “Padel” è una valvola di sfogo nella tua vita frenetica, da imprenditore hai in mente di entrare anche lavorativamente all’interno di questo sport?

“Sì, assolutamente. Da circa un anno sto lavorando a un progetto importante che riguarda principalmente questo sport di cui, ormai tre anni fa, mi sono praticamente innamorato!”

Imprenditore, atleta e… influencer!

Durante il tour estivo con Irama e Rocco Hunt, Andrea Rombolà ha lanciato, quasi per gioco, la sua nuova moda che prevede dei vistosi calzini di spugna accompagnati dalla ciabatta “Hit”, scatenando l’ironia dei suoi amici, in particolare dell’ex calciatore e attuale commentatore sportivo, Lele Adani.

Hai lanciato questa nuova moda, come nasce l’outfit dell’estate?

“Nasce ovviamente per gioco. Il mio lavoro mi porta a stare sempre in giro per l’Italia e l’outfit nasce dall’esigenza di vestire comodo senza però perdere lo stile (ride n.d.r.)

All’inizio mi prendevano tutti in giro, ora anche Lele apprezza le mie ciabatte, tra poco vi stupirò, indossando modelli più colorati e fantasiosi!”