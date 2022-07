La Mattel celebra Bowie con una Barbie per i 50 anni di “Hunky Dory”

La Mattel ha messo in commercio una nuova Barbie ispirata a David Bowie. La bambola renderà omaggio all’album “Hunky Dory”.

In occasione dell’anniversario del quinto album musicale di David Bowie “Hunky Dory” che lo scorso dicembre ha compiuto 50 anni, arriva sul mercato la seconda ed esclusiva Barbie dedicata al mitico Duca Bianco.

Questa volta è caratterizzata da un look in stile glam rock tipico degli anni ’70, perfettamente in linea con quello del cantante nel video di “Life on Mars?“, diretto dal produttore Mick Rock.

La Barbie di David Bowie

Il 17 dicembre 1971 usciva per la prima volta nei negozi di dischi, il vinile di Hunky Dory, contenente uno dei brani più famosi dell’artista, Life on Mars. La novità della compagnia di giocattoli Mattel è infatti una Barbie ispirata al look iconico del videoclip musicale della canzone, acquistabile per 50 dollari (circa 48 euro).

“David Bowie è stato un fenomeno culturale unico grazie al suo contributo alla musica, all’arte, alla moda e ai film. Il nostro secondo tributo celebra i 50 anni del classico Hunky Dory, l’iconico video di Life On Mars? e all’outfit associato per sempre al più grande camaleonte del pop. Ci siamo assicurati che assomigliasse a Barbie, ma come Bowie”.

La bambola indossa il completo bluette e le scarpe modello Oxford con zeppa alta, camicia a righe e cravatta coloratissima anni settanta. Il vistoso mullet con frangetta corta rigorosamente rosso acceso, è lo stesso che distingueva Bowie dagli altri cantanti del tempo. Infine il trucco della Barbie riprende il colore dei vestiti, con l’aggiunta di blush e rossetto fucsia, esattamente come quello del nostro amato ed eccentrico Ziggy Stardust.

La prima bambola

Questo non è il primo progetto della serie, difatti esattamente tre anni fa la Mattel decise di far uscire la sua primissima Barbie dedicata a Bowie, per i 50 anni di Space Oddity, album uscito l’11 luglio del 1969.

La bambola ricopiava perfettamente la famosissima immagine scattata dal fotografo Masayoshi Sukita in cui la rockstar indossava una tuta a strisce blu e rosse luccicanti e gli stivali rossi laccati al ginocchio. Un outfit che ha fatto la storia, disegnato per Bowie dallo stilista e sarto inglese Freddie Burretti.

Essendo abituati alle trasformazioni con cui David Bowie ci ha affascinati, da Halloween Jack al Thin White Duke, è quasi sicuro che gli appassionati di Barbie potrebbero avere altre sorprese prossimamente.