Da oggi torna l’estate su tutta Italia

Dopo pochi giorni di fresco e temperature autunnali, con piogge su diverse regioni italiane ora torna a splendere il sole. La fine di settembre e ottobre sarà caratterizzata dall’anticiclone Apollo che porterà nuovamente l’estate con temperature al di sopra della media.

In diverse città italiane saranno registrati e superati i 30°. Le giornate più calde saranno quelle di domenica e lunedì con temperature simili a quelle di giugno. Attenzione però all’escursione termica, le temperature notturne e dell’alba saranno infatti quelle tipiche di autunno, sarà poi durante il giorno che le temperature saliranno e anche di molto.

Torna l’estate sulla penisola italiana

Dopo qualche giorno in cui abbiamo avuto un assaggio dell’autunno, piogge e cali di temperature su tutta Italia, con Apollo è decisamente tornata l’estate, al Nord si registrano picchi anche di 32° e 33°.

Secondo i meteorologi le giornate più calde saranno quelle di domenica 1 ottobre e lunedì 2 ottobre dove vedremo diverse città superare la soglia dei 30 gradi.

A Forlì si raggiungeranno i 33 gradi, a Firenze e Bolzano i 32°, subito dopo incontriamo Ferrara, Benevento, Taranto, Oristano e Terni che invece registreranno 31°.

Nella Capitale la situazione non sarà diversa e per tutta la settimana le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi, registrando valori tipici del mese di giugno.

Il meteorologo Lorenzo Tedici, del sito www.iLMeteo.it, ha confermato che avremo un ottobre con temperature estive in tutta la penisola. Non mancheranno acquazzoni che si registreranno principalmente tra la Sicilia e la Calabria, già a partire dei prossimi giorni.

Secondo i meteorologici ci sarà un’eccezionale espansione dell’Anticiclone Apollo che dal Marocco arriverà a raggiungere anche la Russia, e colpirà in particolare la zona Centro- Nord d’Italia.

Al Sud invece ci saranno diverse piogge e diversi nubifragi, episodi brevi e isolati. La situazione meteo qui sarà esattamente come quella già vista tre settimane fa che quando il ciclone ha distrutto e devastato alcune zone della Grecia e della Libia.

L’attività temporalesca si concentrerà in particolare sulle zone della Tessaglia che si trovano in Grecia e sulle zone della Cirenaica che si trovano in Libia, i residui di questo ciclone andranno a toccare il Sud d’Italia portando piogge e acquazzoni fino al weekend.

Nonostante la pioggia e gli acquazzoni le temperature torneranno a salire anche al Sud dove è previsto che ci saranno 30° gradi all’ombra.

La situazione italiana nel dettaglio

Per la giornata di oggi è previsto ancora qualche rovescio su Sicilia e Calabria, in tutto il resto della penisola sarà dominato dall’anticiclone africano Apollo che porterà le temperature ad aumentare di 4 gradi e molto sole ovunque. Sarà ancora estate perciò.

Tra la giornata di giovedì e di venerdì la situazione rimarrà stabile, temperature che salgono a 30° su tutta Italia e in particolare al Centro-Nord. Al Sud ancora qualche rovescio sempre su Calabria e Sicilia.

Il weekend invece sarà all’insegna del caldo ovunque con temperature che aumenteranno ancora. Ad ottobre si registreranno le classiche temperature estive e potremo perciò godere ancora un po’ di mare e montagna. I picchi maggiori saranno registrati nella zona occidentale di Italia e sulla Sardegna.

È importante in queste giornate considerare l’escursione termica che sarà di circa 12-13 gradi, quindi è bene coprirsi al mattino e soprattutto la notte dove vivremo temperature più autunnali.

In alcune zone lo scarto termico tra l’ora dell’alba e quella del dopo pranzo potrebbe raggiungere anche i 18 gradi di differenza. Se si ha intenzione di stare fuori tutta la giornata è bene vestirsi a strati o portare un giacchetto leggero da utilizzare all’occorrenza.

Ecco le previsioni nel dettaglio:

Mercoledì 27 settembre al Nord e al Centro sole e caldo con temperature estive. Al Sud in gran parte soleggiato, previsti temporali solo su Sicilia e Calabria.

al Nord e al Centro sole e caldo con temperature estive. Al Sud in gran parte soleggiato, previsti temporali solo su Sicilia e Calabria. Giovedì 28 settembre al Nord e al Centro ancora sole e temperature estive. Al Sud soleggiato qualche temporale si verificherà sulla Calabria nella zona centro meridionale nelle ore pomeridiane.

al Nord e al Centro ancora sole e temperature estive. Al Sud soleggiato qualche temporale si verificherà sulla Calabria nella zona centro meridionale nelle ore pomeridiane. Venerdì 29 settembre ancora tanto sole e caldo su Nord e Centro. Al Sud soleggiato ma previsti ancora temporali su Calabria e sulla Sicilia nella zona centro-orientale.

Per l’arrivo del weekend previsto sole e temperature al di sopra della media stagionale su tutta la penisola.