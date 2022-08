Inter e Napoli, prove di fuga in classifica

Dopo appena due giornate di campionato è decisamente presto per fare bilanci ma Inter e Napoli viaggiano spedite verso i propri obiettivi approfittando dei passi falsi di Milan e Juventus, fermi a quota 4 punti.



Il Napoli di Luciano Spalletti segna e si diverte portandosi a punteggio pieno dopo due giornate in cui i partenopei hanno dimostrato tutto il loro potenziale offensivo rifilando cinque gol al Verona e quattro al Monza nel segno di Khvicha Kvaratskhelia, già beniamino della tifoseria.

Buona anche la partenza dell’Inter di Simone Inzaghi che ha superato gli ostacoli Lecce e Spezia con facilità dimostrando di avere tutte le carte in regola per giocarsi fino in fondo uno scudetto sfuggito soltanto qualche mese fa per merito del Milan.

Napoli e Inter ok, bene anche la Roma

A punteggio pieno al momento ci sono Napoli, Inter e Roma con il campionato che ora entra nel vivo e attende la reazione di Milan e Juventus che si sono fermate alla seconda giornata con un piccolo passo falso.

La prossima potrà già essere una giornata decisiva per il campionato con in programma le importanti sfide tra Juventus e Roma e Lazio e Inter, due big match che ci diranno molto sulle ambizioni di quattro squadre che hanno tutte le ambizioni di disputare un campionato da protagonisti.

Segnali più positivi per il Milan che ha pareggiato nel difficile campo di Bergamo contro un’Atalanta che ha ritrovato voglia ed intensità, preoccupante invece il passo falso delle squadra di Allegri che si è fermata contro una Sampdoria ben organizzata ma con poca qualità tecnica.

Contro i blucerchiati i bianconeri hanno evidenziato ancora una volta tutti i propri limiti non riuscendo mai a dominare il gioco e cadendo nella trappola organizzata da Marco Giampaolo.

Contro la Roma per Allegri sarà fondamentale riuscire a recuperare almeno Angel Di Maria, calciatore indispensabile per avere quella imprevedibilità che serve per mandare in tilt le difese avversarie.

Vedremo come si svilupperà questa Serie A ma la sensazione è che la prossima giornata potrà rivelarsi fondamentale per fare chiarezza nelle zone alte della classifica.

Anche la Roma di Jose Mourinho è a punteggio pieno, i giallorossi, seppur non entusiasmando, hanno trovato due vittorie consecutive senza condire gol e con il minimo sforzo, contro la Juventus i capitolini sono attesi alla definitiva prova di maturità per vedere se possono già competere per lo scudetto.