Cuadrado giura amore alla Juventus

Si è acceso il calciomercato estivo e tanti sono i rumors di un possibile interesse dell’Inter per Juan Cuadrado, esterno che ha appena rinnovato il suo contratto per un anno con la Juventus.

La Juventus, dopo due stagioni complicate, dovrà ricostruire una rosa vincente con la quale Massimiliano Allegri proverà a ridurre il gap con le milanesi che nell’ultimo campionato hanno continuato a dimostrare un‘evidente superiorità.

L’Inter è molto vicina a Paulo Dybala, a cui la Juventus non ha rinnovato il contratto, ma certamente non riuscirà a tesserare Juan Cuadrado che con un post su Instagram ha espressamente dichiarato di voler rimanere a Torino.

Giocatore chiave nello scacchiere tattico di Max Allegri, Juan Cuadrado ha chiarito una volta per tutte la sua posizione dichiarando espressamente di voler rimanere alla Juventus ancora per un’altra stagione.

Il colombiano anche in questa stagione è stato uno dei migliori ricoprendo tutti i ruoli della fascia destra di Allegri, dal terzino basso fino all’esterno offensivo in un 4-3-3.

🔘 Romeo Agresti : I’m convinced that Cuadrado will NOT be sold this summer. He is highly appreciated by Allegri and management. pic.twitter.com/FqVa2PoZIO

Marotta e la sua Inter dovranno, qualora diventasse ufficiale, accontentarsi “solo” di Paulo Dybala, con Cuadrado che vestirà la maglia della Vecchia Signora anche nella prossima stagione.

Manca solo l’ufficialità ma Paul Pogba potrà presto essere definito un nuovo giocatore della Juventus, con il polpo che ha già effettuato alcune visite mediche per la Juventus negli USA.

Nelle prossime settimane la Vecchia Signora potrebbe chiudere anche per Angel Di Maria, con l’argentino sempre più convinto a sposare la causa bianconera e concludere la sua carriera nell’unico grande campionato in cui non ha giocato.

Di Maria has carried messi n argentina in two international finals now. Shame he won’t get the credit he deserves. But it would be a pleasure to have him at juve for a season Or two. pic.twitter.com/w5skO2ocsL

— Abhi ⚪⚫ (@DYBALAMASK15) June 1, 2022