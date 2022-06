Juventus-Pogba, è fatta per il ritorno del francese!

Tutto ormai fatto per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus, il francese sarà il primo rinforzo a disposizione di Massimiliano Allegri per riportare la sua Juventus ai vertici della Serie A

Un corteggiamento lungo e sofferto quello tra Pogba e la Juventus che ora sono pronti a riabbracciarsi dopo una pausa di 5 anni in cui entrambi hanno sofferto enormemente la mancanza dell’altro.

Fondamentale nella scelta del Polpo è stata la presenza di Max Allegri che fin da subito ha stretto un rapporto di amicizia e simpatia con il classe ’93 ed è pronto ad accoglierlo alla Continassa nei primi giorni di Luglio.

Booom 💥 Paul #Pogba is set to join Juventus as a free agent. 🤝🏼🇨🇵 #Juventus

3-years contract for the player and 8M€ per season for the player. The official statement should take place at the beginning of the transfer market. ⚫️⚪️ #Transfers https://t.co/ej80mmds0Z

