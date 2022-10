Crollo a scuola a Dello | I piccoli alunni trasferiti nei locali dell’oratorio

Pericolo per gli studenti di alcune scuole elementari in provincia di Brescia. Il crollo di alcuni calcinacci ha messo in allarme, non solo i dirigenti scolastici ma anche il primo cittadino, il quale ha deciso di prendere una drastica decisione.

Gli studenti non potranno entrare nelle aule fino ad ulteriori controlli. Ecco dove seguiranno le lezioni.

Crollo a scuola: chiusa in via precauzionale

È stato solo grazie a ciò che un operatore scolastico ha visto, aprendo la porta dell’istituto, che è stato possibile evitare il peggio. I calcinacci del soffitto crollato e tutto riversato nelle aule dove, di lì a poco tempo, sarebbero arrivati i piccoli alunni. Subito la segnalazione agli organi competenti e la relativa chiusura delle scuole, fino ad ulteriori verifiche, per 30 giorni.

Questa è stata l’ordinanza che il sindaco di Dello, in provincia di Brescia a firmato. Ciò che è successo, nella notte fra martedì e mercoledì, poteva accadere in qualsiasi momento della giornata, anche al mattino quando la scuola era piena di alunni e poteva scapparci il morto.

Ma fortunatamente così non è stato. Ciò che l’operatore scolastico ha trovato è stato un insieme di pietre, intonaco e calcinacci che, dal soffitto, erano precipitati sul pavimento delle aule. Quando, al mattino seguente, ha aperto la porta ed ha trovato il tutto, ha subito allertato la dirigente scolastica. Da lì, la decisione del sindaco, anche lui arrivato sul posto e resosi conto dell’accaduto, per 30 giorni.

Una sospensione completa delle lezioni fino a lunedì, poi per i successivi 30 giorni, uno spostamento delle stesse in altri locali, probabilmente quelli dell’oratorio, in attesa che i tecnici del Comune facciano verifiche, non solo nella scuola dove il crollo è avvenuto, ma anche negli altri edifici scolastici, a scopo precauzionale.

I 200 alunni della scuola elementare saranno trasferiti nell’oratorio, come segnalato anche in una nota diffusa dalla dirigenza della scuola. Da lunedì 17, infatti, i bambini seguiranno e proseguiranno le loro lezioni nei locali dell’oratorio di Dello. Sempre dalla scuola, fanno anche sapere che le verifiche per la sicurezza dell’edificio sono già partite e, con essa, anche la sua messa in sicurezza.

Dello: i 200 alunni faranno lezione in oratorio

Il distacco di una porzione dell’intonaco del corridoio: questo è ciò che è venuto giù all’intero del plesso scolastico in considerazione. Anche il sindaco, emettendo la sua ordinanza, ha interdetto subito l’accesso all’edificio scolastico a tutti i bambini, insegnanti e operatori scolastici e, come anche specificato dalla dirigenza della scuola, si è dato l’avvio a tutte le dovute verifiche del caso.

La decisione di chiudere la scuola per 30 giorni è stata data, in particolare, perché tali verifiche, come scrive l’ordinanza del primo cittadino di Dello, richiedono più giorni e, la stessa cosa riguarda anche tutti i vari interventi di messa in sicurezza che dovranno esser compiuti.

“Un tempo indicativo di 30 giorni” è quello stimato dal sindaco. Ciò che ha ribadito è che la scuola sarà chiusa da oggi, 13 ottobre e che, dal prossimo lunedì 17 ottobre, i bambini riprenderanno le loro lezioni ed attività scolastiche all’interno dei locali dell’oratorio della città.