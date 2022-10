La Fiorentina sfida l’Hearts e si affida a Luka Jovic

Il successo di Edimburgo ha rilanciato le ambizioni europee della Fiorentina, stasera i viola ospitano l’Hearts con l’obiettivo di mettere un altro tassello importante in chiave qualificazione e rilanciarsi dopo la brutta sconfitta in campionato contro la Lazio.



Momento non facile da gestire per Vincenzo Italiano, la sua Fiorentina continua a deludere in campionato ma in Conference League ha ancora il destino nelle proprie mani, battere gli scozzesi significherebbe fare un passo in avanti fondamentale nel gruppo A della competizione.

In testa alla classifica del girone c’è il Basaksehir con 7 punti, i viola seguono a quota 4 con Hearts e RFS che chiudono rispettivamente a 3 e 2 lunghezze.

All’andata il club italiano si è dimostrato nettamente superiore agli avversari, oggi Italiano si aspetta una prova importante dalla squadra che deve rispondere dopo il brutto Ko rimediato proprio al Franchi contro la Lazio di Maurizio Sarri.

L’ex allenatore dello Spezia ha caricato l’ambiente in vista della sfida di questa sera chiedendo l’appoggio del pubblico di Firenze che deve aiutare la squadra in questo momento di difficoltà.

La sfida è del Franchi è in programma oggi alle 18:45 e sarà arbitrata dal croato Bebek.

4-3-3 per Italiano con Jovic in vantaggio su Cabral

Nonostante il momento di difficoltà non cambia modulo la Fiorentina che scenderà in campo con il solito 4-3-3 a trazione offensiva.

In porta confermato Gollini, davanti a lui Venuti, Igor (pienamente recuperato), Milenkovic e Biraghi.

In cabina di regia il solito Amrabat con Bonaventura e Maleh ai suoi lati, davanti la fantasia di Gonzalez e Ikone a supporto dell’unica punta Luka Jovic.

L’attaccante serbo è tornato al gol proprio nella sfida di andata ed oggi cerca il riscatto definitivo dopo un inizio di stagione decisamente complicato.

Hearts con il 3-4-3, Smith e Halliday sulle corsie laterali

Tantissimi i tifosi scozzesi che sono arrivati a Firenze per sostenere la propria squadra, i supporters dell’Hearts, come comunicato dalla stessa società, si sono ritrovati ieri a piazza Santa Croce colorando la città con le sciarpe del club.

Scozzesi in campo con il solito 3-4-3: Gordon tra i pali, Halkett, Kingsley e Cochrane in difesa con Devlin e Grant in cabina di regia, Smith e Halliday saranno gli esterni, davanti il tridente composto da Ginelly, Shankland e McKay.

Partita da dentro o fuori per gli ospiti che, a quota 3 punti, non possono permettersi ulteriori passi falsi e hanno assoluto bisogno di uscire con almeno un punto dalla trasferta italiana.