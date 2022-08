Croce Rossa: rischio nuova ondata di sfollati in Ucraina in inverno

La Croce Rossa teme che il freddo e la distruzione di case e impianti di riscaldamento aumentino il numero di 13 milioni di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case.

Il gelido inverno nell’Europa orientale, la cui minaccia incombe già sull’Ucraina, rischia di provocare “una seconda ondata di sfollamenti” della popolazione. Persone che potrebbero aggiungersi alla cifra dei 13 milioni di abitanti dell’ex repubblica sovietica che, secondo la Federazione Internazionale della Croce Rossa (IFRC), sono stati costretti ad abbandonare le proprie case a causa della guerra, che ha sei mesi questo Mercoledì.

Matsym Dotsenko, direttore generale della Croce Rossa in Ucraina, ha avvertito martedì, attraverso una diretta su Twitter, che l’arrivo delle temperature invernali – fino a 30 gradi sotto zero in alcune regioni – è una delle “principali preoccupazioni” della organizzazione umanitaria in un Paese in cui gli impianti di riscaldamento sono stati “totalmente distrutti” in alcune zone.

Nel contesto di un conflitto di guerra aperto, con combattimenti, e nell’Ucraina orientale non ci sono segnali di calma, Dotsenko ha avvertito che “anche se il riscaldamento viene ricostruito, l’impatto di un missile può distruggerlo di nuovo”. “Per questo motivo, temiamo che questa seconda ondata di sfollamenti avrà luogo quest’inverno”, ha aggiunto. Almeno 6,6 milioni di persone sono state sfollate dalle loro località ad altre nel Paese, secondo i dati delle Nazioni Unite citati dalla Croce Rossa.

Altri 6,6 milioni sono stati registrati come rifugiati in altri stati. Il 90% di coloro che sono dovuti fuggire sono donne, bambini, anziani e persone con disabilità, secondo l’organizzazione internazionale. “Le persone hanno dovuto lasciare tutto e fuggire con la vita nelle loro mani, molti fanno progetti e vivono alla giornata. Con l’inverno alle porte, diventerà solo più difficile; soprattutto per le persone che non hanno le basi per sopravvivere: un luogo caldo in cui vivere, cibo, beni e servizi”.

“In estate è più facile”, ha detto, “per le tante possibilità di alloggio gratuito per sfollati e rifugiati”. Le organizzazioni umanitarie hanno bisogno di assistenza umanitaria per almeno 17,7 milioni di ucraini. Il paese contava circa 40 milioni di abitanti, prima dell’invasione russa del 24 febbraio. “Se visiti l’Ucraina, la situazione sembra migliore rispetto a tre mesi fa, ma le persone hanno speso i propri risparmi e la maggior parte non è stata in grado di tornare a una vita normale”, ha detto Dotsenko.

“La situazione socioeconomica in Ucraina sta solo peggiorando“, ha lamentato. E ha elencato alcuni dei problemi che affliggono la gente comune: “Disoccupazione, alta inflazione o salari dimezzati”. Ha anche alluso all’impossibilità di ricostruire le case colpite dai combattimenti, che a giugno ammontavano a 44,8 milioni di metri quadrati, secondo la Croce Rossa.

Sei mesi di conflitto armato in Ucraina, l’IFRC avverte, ad esempio, che, in un contesto di guerra, “anche piccoli danni, come una finestra rotta, possono avere un forte impatto al freddo”: “Nelle aree dove sono in corso combattimenti, molte persone cercano rifugio in scantinati o edifici trasformati in rifugi per sfollati, che spesso mancano di acqua, calore o elettricità”.

I sei mesi di conflitto armato in Ucraina hanno lasciato “morte, distruzione e schiacciante sofferenza”, sottolinea la federazione umanitaria nel suo documento. “Mentre il conflitto armato continua e l’inverno si avvicina, più persone potrebbero essere costrette a fuggire, mentre altre potrebbero lottare per soddisfare i loro bisogni più elementari. Anche se il conflitto dovesse finire domani, ci vorranno anni prima che [l’Ucraina] si riprenda. dal suo impatto su persone, comunità, città e ambiente”, conclude il testo.

Martedì il presidente dell’IFRC, Francesco Rocca, ha avvertito anche che le vittime della guerra sono “in un punto critico di bancarotta”. “Le ripercussioni devastanti non fanno che aumentare man mano che il conflitto si trascina”, ha detto in un comunicato stampa. Dall’inizio del conflitto, l’organizzazione ha offerto l’accesso all’acqua potabile a otto milioni di persone in Ucraina; assistenza di base, altri cinque milioni; e sanità, a 718.000. Per questi lavori ha avuto il supporto di 100.000 volontari e delle 48 federazioni nazionali dell’organizzazione.