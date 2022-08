Cavani vicino al Valencia di Gennaro Gattuso

Prende sempre più forma la trattativa che porta Edinson Cavani al Valencia, l’attaccante uruguaiano è ormai ad un passo alla squadra spagnola che più di tutti ha dimostrato di voler puntare fortemente sull’ex stella del Manchester United



Il Matador, dopo aver salutato il Manchester United, è pronto a rilanciarsi con la maglia del Valencia con la quale l’uruguaiano giocherà nell’ultimo grande campionato europeo dopo aver fatto benissimo in Premier League, in Ligue 1 ed in Serie A.

A 35 anni compiuti Edinson Cavani è pronto a sfruttare una chance importante con il Valencia che gli affiderà le chiavi del proprio attacco in una stagione complicata dove gli spagnoli hanno l’obbligo di rilanciarsi dopo annate molto difficili.

Valencia, arriva Edinson Cavani

Dopo l’acquisto di Samu Castillejo il Valencia completa il proprio attacco dando al tecnico Gennaro Gattuso un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che si è sempre contraddistinto per gol e giocate da grande campione.

Salutato il Manchester United per Cavani è arrivato il momento di ripartire per chiudere in bellezza una carriera che lo ha visto conquistarsi il rispetto e la stima in tutti i campionati dove ha sempre fatto bene garantendo gol e prestazioni importanti.

Nel Valencia il Matador troverà Gennaro Gattuso, allenatore che nelle passate esperienze ha sempre dimostrato di stimare i calciatori dal talento dell’uruguaiano.

L’allenatore italiano punterà molto sulla voglia di riscatto di Cavani che ha voglia di dimostrare ancora una volta di essere un giocatore in grado di spostare gli equilibri anche a 35 anni.

La trattativa è ormai conclusa, l‘entourage dell’ex attaccante del Napoli ha comunicato al club spagnolo il desiderio di chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile con Cavani che arriverà in Spagna nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche di rito.

Il classe ’87 firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo e si metterà fin da subito a disposizione di Gennaro Gattuso per cercare di raggiungere presto la piena condizione fisica e partire subito alla grande nella sua prima avventura spagnola della carriera.

Cavani è ancora molto amato in Italia dove, prima con il Palermo e poi con il Napoli, ha deliziato il pubblico italiano segnando tantissimi gol e portando il Napoli a disputare grandissime nottate Europee trascinato dai gol del Matador.

Si attende solo l’ufficialità ma Edinson Cavani può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Valencia.