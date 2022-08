Cristiano Ronaldo, sogno di mercato del Marsiglia!

By

La grande vittoria ottenuta dal Manchester United contro il Liverpool non ha risolto il grande problema Cristiano Ronaldo che non è sceso in campo nel Monday Night e continua a pressare il proprio entourage nella speranza di trovare una nuova sistemazione lontano dall’Old Trafford



In poche ore sui social spopola l’Hashtag #RonaldoOM con i tifosi francesi che sognano di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia del Marsiglia.

In questi mesi Jorge Mendes ha offerto il fenomeno portoghese a tutte le big del calcio europeo ma al momento nessun club si è offerto di tesserare un calciatore che il prossimo 5 febbraio compirà 38 anni e percepisce ancora un ingaggio superiore ai 20 milioni di euro all’anno.

Inutile nascondere che per un club come il Marsiglia l’arrivo di un fenomeno assoluto come Cristiano Ronaldo rappresenterebbe un sogno per i tifosi, vedremo se il club francese avrà la voglia e la possibilità di realizzare il grande sogno dei propri supporters.

Ronaldo, clamorosa ipotesi Marsiglia per il portoghese

Dopo una stagione deludente al Manchester United il fenomeno portoghese è pronto a rilanciarsi per un’ultima stagione con una maglia importante che gli permetta di chiudere nel migliore dei modi una carriera straordinaria che lo ha portato a vincere ben cinque volte il pallone d’oro.



Il rapporto tra CR7 ed il nuovo allenatore del Manchester United Erik Ten Hag è ai minimi sindacali, il tedesco ha pubblicamente criticato l’atteggiamento del portoghese nelle ultime settimane spedendolo in panchina per 90 minuti nella delicata sfida contro il Liverpool.

Cristiano Ronaldo ha chiaramente voglia di cambiamento ma al momento nessuna squadra ha dimostrato grande interesse verso il fenomeno portoghese che sembra destinato a rimanere al Manchester United anche nella prossima stagione.

L’ipotesi Marsiglia, per quanto affascinante, sembra al momento utopistica: il club francese non sembra avere la forza economica e societaria per acquistare uno dei più grandi calciatori della storia di questo sport, vedremo se la situazione si sbloccherà nelle prossime settimane.

In Francia Cristiano Ronaldo troverebbe ancora una volta sulla propria strada Leo Messi in un altro capitolo dell’infinita rivalità tra due grandi fenomeni di questo sport.

Il Marsiglia sogna Cristiano Ronaldo, i tifosi (e forse anche la società) aspettano un segnale di apertura da parte del portoghese per provare ad intavolare una trattativa che se realizzata avrebbe del clamoroso con CR7 che andrebbe nuovamente a sfidare Leo Messi.