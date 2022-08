È allarme vipere ed è comune trovarne una nel giardino di casa. Prima di farsi prendere dal panico meglio respirare, fare un passo indietro e non commettere questo gravissimo errore.

Paura delle vipere? Accade spesso anche in Italia di ritrovarse una in giardino, proprio quando uno meno se l’aspetta. Meglio non perdere la calma e non fare alcuni errori comuni, al fine che l’ospite non attacchi e vada via indisturbato.

Perché ci sono le vipere nel giardino di casa?

La bella stagione piace a tutti, ma è anche vero che tutti gli animali che erano in letargo durante l’inverno tornano in circolazione. Nel giardino di casa si possono incontrare tipologie differenti e non è raro trovarsi faccia a faccia con una vipera.

Il rettile non è un ospite gradito, proprio perché è l’unico in Italia ad essere velenoso e pericoloso. Tuttavia è bene specificare che il veleno di questo rettile non ha scritto le pagine di cronaca, se non per alcuni rarissimi eventi particolari. Nonostante questo, trovarsela in giardino mentre si prende il sole non è di certo una bella sorpresa.

Andare nel panico non serve a nulla, soprattutto perché potrebbe andare sulla difensiva e tentare di mordere tutte le persone presenti. C’è anche da dire che la vipera non gradisce la compagnia degli umani, ma non è raro che faccia un giro dove ci sono delle abitazioni e dei bambini che giocano o animali domestici che corrono.

Questi rettili preferiscono fuggire e non attaccare, mordendo solo quando l’uomo costituisce per loro una vera minaccia. In ogni caso è bene non fidarsi e non commettere determinati errori, dall’effetto domino spiacevole.

Vipera in giardino, l’errore da non commettere

Il primo errore che si fa è creare l’habitat naturale per questi rettili. Moltissime persone infatti non pensano che alcune aree del giardino possano essere ottimali per loro. Il consiglio è quindi di non lasciare l’erba alta non curata o cataste di legna dove potersi proteggere nelle giornate meno calde. Evitare anche pagliai e pietraie, ricordando che un giardino curato e pulito non è gradito ad una vipera perché troppo esposta al pericolo.

Se il giardino di casa viene lasciato al naturale, senza cure e senza mai tagliare l’erba è normale che un rettile – così come insetti e altri animali – si possa sentire al sicuro.

Non solo, in commercio esistono anche dei repellenti che allontanano i rettili grazie ad odori particolarmente sgraditi. Si possono acquistare online o in un negozio specializzato, spruzzandoli in giardino in tutti i posti che potrebbero essere prediletti da questi animali.

C’è anche un rimedio naturale ottimo dall’odore sgradevole per questi rettili. Basterà creare una miscela di naftalina – olio di semi – cannella e chiodi di garofano, un mix che per le vipere è insopportabile. Il composto andrà spruzzato in tutti gli angoli, nelle recinzioni e dove potrebbe nascondersi.