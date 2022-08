Cristiano Ronaldo resta al Manchester United, ecco la conferma!

By

A poche ore dalla chiusura ufficiale del calciomercato estivo sembra improbabile pensare ad un addio di Cristiano Ronaldo che, a meno di clamorose sorprese dunque, continuerà a giocare in Premier League indossando la maglia del Manchester United



Questa volta il super procuratore Jorge Mendes non è riuscito ad assecondare la volontà di Cristiano Ronaldo che rimarrà al Manchester United nonostante un rapporto non irresistibile con il club che tanti anni fa lo aveva lanciato nel calcio europeo.

In questi mesi sono stati tanti i tentativi fatti dall’entourage del portoghese che però sarà “costretto” a continuare il suo matrimonio con i Red Devils anche nella prossima stagione.

Dopo i grandi acquisti di Casemiro ed Antony il club inglese dunque si prepara a vivere una stagione importante con l’obiettivo di tornare ai vertici del calcio inglese ed a conquistare la qualificazione per la prossima edizione della Champions League.

Erik Ten Hag dovrà essere bravo a gestire i rapporti con il fenomeno portoghese che, nonostante l’età, può essere ancora devastante se messo nelle giuste condizioni per mettere in mostra tutte le sua qualità di goleador.

Ten Hag conferma: “Ronaldo resta al Manchester United”

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida con il Leicester (in programma domani), Erik Ten Hag ha sciolto ogni dubbi su Cristiano Ronaldo confermando la permanenza del fenomeno portoghese anche per la prossima stagione.

Il tecnico olandese nelle prime partite ufficiali della stagione ha spesso deciso di lasciare il portoghese in panchina aumentando il malcontento di Cristiano Ronaldo che non ha mai digerito le scelte fatte dall’allenatore del Manchester United.

Dopo alcune polemiche iniziali tra i due la situazione sembra ora più distesa e Cristiano Ronaldo spera di essere nell’undici titolare che scenderà in campo domani sera nel posticipo contro il Leicester.

Il Manchester United ha investito molto sul mercato ed ora con gli arrivi di Casemiro ed Antony è pronto a dare l’assalto alla Premier League che sarà contesa fino in fondo da Liverpool e Manchester City.

Dopo due sconfitte consecutive in campionato i Red Devils hanno trovato i primi punti del campionato con due vittorie e con il Leicester l’obiettivo sarà quello di dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Archiviata definitivamente dunque la questione Cristiano Ronaldo i Red Devils si preparano a vivere una stagione intensa che sarà decisiva per capire le reali ambizioni del club inglese.