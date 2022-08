Cessione Ita Airways: il Tesoro scegliere Air France-Klm con Certares e Delta, scartando la proposta di Lufthansa-MSC.

Il Tesoro sceglie Air France-Klm con Certares e Delta, scartando la cordata Lufthansa-MSC per quel che concerne la cessione di Ita Airways. L’offerta darà al governo italiano una partecipazione maggiore nella compagnia, rispetto alla proposta rivale elaborata da Lufthansa.

Ita Airways: il Tesoro opta per Air France-Klm con Certares e Delta

Il governo ha rivelato di aver avviato trattative esclusive con un consorzio composto da Certares, Air France-KLM e Delta Air Lines per quanto riguarda la vendita del vettore nazionale ITA Airways.

Il gruppo ha respinto la concorrenza di Lufthansa e MSC Group e ora sembra destinato a prendere il controllo.

La vendita della compagnia di bandiera italiana ITA Airways è diventata realtà dopo che il governo ha annunciato che avvierà colloqui esclusivi con il fondo azionario Certares, Air France-KLM e Delta Air Lines.

Il Ministero delle Finanze ha dichiarato che, a trattative concluse, si procederà alla firma di un accordo vincolate solo se l’esito sarà soddisfacente.

La scelta di Certares

Il ministero ha rivelato che l’offerta di Certares era più in linea con i suoi obiettivi che, nei fatti, avrebbe superato l’offerta rivale del vettore tedesco Lufthansa e del gruppo marittimo svizzero MSC.

Le offerte per ITA Airways si sono chiuse il 23 agosto. Il termine di gara iniziale è scaduto a maggio, ma il governo ha comunicato che le offerte non erano abbastanza buone, invitando le parti interessate a ripresentare le proposte.

ITA è stata valutata a circa 950 milioni di euro, mentre Certares avrebbe offerto 600 milioni di euro per una quota del 55%. Questa sarà suddiviso al 40,1% per il gruppo azionario con sede negli Stati Uniti, al 9,9% per Air France-KLM e al 5% per Delta, con il restante 45% in mano pubblica.

La risposta di Lufthansa

L’offerente rifiutato ha risposto all’annuncio del governo italiano. Lufthansa ha detto di aver preso atto della decisione intrapresa e che, da parte sua, è convinta che la propria offerta con MSC era la migliore per Ita Airways.

Per la compagnia di bandiera, dunque, il governo avrebbe optato per “una strada che consente una maggiore influenza statale e non prevede una completa privatizzazione di ITA“.

Una differenza fondamentale tra le due offerte: la proposta di Air-France KLM e Delta garantirà al governo italiano una partecipazione del 45% nella compagnia aerea, mentre la proposta di Lufthansa non si sarebbe discostata dalla sua offerta del 20% allo Stato.