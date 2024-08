Le cause di questo aumento non sono ancora del tutto chiare, ma si sospetta che fattori come gli stili di vita moderni, l’alimentazione e l’esposizione a nuove tossine possano giocare un ruolo significativo.

Crescono i casi di tumore tra i più giovani, l’allarme degli oncologi

Il trend dell’aumento dei casi di cancro tra i giovani è davvero preoccupante. Secondo un recente studio dell’American Cancer Society (ACS) pubblicato su ‘The Lancet Public Health’, la Generazione X e i Millennial hanno un rischio maggiore di sviluppare 17 tipi di tumori rispetto alle generazioni più anziane. Tra questi tumori ci sono il cancro al seno, al pancreas e allo stomaco. Inoltre, la mortalità per alcuni tumori, come quelli del fegato, dell’utero, della cistifellea, dei testicoli e del colon-retto, è in aumento tra i giovani.

L’analisi si basa su dati di incidenza e mortalità raccolti da oltre 23,6 milioni di pazienti e 7,3 milioni di decessi tra il 2000 e il 2019. Gli autori dello studio hanno osservato che i tassi di incidenza aumentano progressivamente con ogni nuova coorte di nascita, in particolare per tumori come quelli del pancreas, del rene e dell’intestino tenue.

Le cause di questo aumento non sono ancora del tutto chiare, ma si sospetta che fattori come gli stili di vita moderni, l’alimentazione e l’esposizione a nuove tossine possano giocare un ruolo significativo. Gli esperti sottolineano l’importanza di identificare e affrontare questi fattori di rischio per definire strategie di prevenzione efficaci.

I fattori di rischio

L’aumento dei casi di cancro tra i giovani è legato a diversi fattori di rischio tra cui l’alimentazione poco salutare, la sedentarietà, il consumo di alcol e il fumo. Tutti comportamenti, quelli appena menzionati, che possono contribuire all’obesità, associata a un aumento del rischio di vari tipi di cancro.

L’esposizione a sostanze chimiche, inquinanti ambientali e radiazioni può aumentare il rischio di sviluppare il cancro. Alcuni tipi di cancro possono essere ereditari. Le mutazioni genetiche trasmesse dai genitori possono aumentare il rischio di sviluppare il cancro.

Alcune infezioni, come quelle causate dal virus del papilloma umano (HPV) e dall’epatite B e C, sono associate a un aumento del rischio di cancro. Gli squilibri ormonali possono influenzare lo sviluppo di alcuni tipi di cancro, come il cancro al seno e all’utero. Anche se l’aumento dei casi di cancro tra i giovani è preoccupante, l’invecchiamento rimane uno dei principali fattori di rischio per il cancro in generale.

Questi fattori di rischio sottolineano l’importanza di adottare uno stile di vita sano e di sottoporsi a controlli regolari per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia.