Cremonese-Udinese, probabili formazioni e statistiche

Dopo l’inaspettato passo falso in casa con i granata l’Udinese di Andrea Sottil vuole tornare a vincere per non perdere troppo contatto con le zone alte della classifica.

I successi di Juventus ed Inter mettono ulteriore pressione ai bianconeri che vincendo oggi possono riprendersi il quinto posto.



Dopo un inizio di campionato strepitoso l’Udinese ha frenato la propria corsa conquistando appena un punto nelle ultime due partite.

I friulani hanno perso a sorpresa contro il Torino e sono stati scavalcati momentaneamente da Juventus ed Inter che hanno vinto le rispettive partite nella giornata di ieri.

La Cremonese invece viene dalla brutta sconfitta casalinga subita contro la Sampdoria di Stankovic ed è rimasta l’unica squadra ancora senza vittorie in questa Serie A.

La squadra allenata da Alvini continua a giocare un buon calcio, i punti conquistati però sono appena 4 ed i grigiorossi hanno assolutamente bisogno di un successo per cominciare una nuova stagione.

Le sconfitte subite da Lecce e Sampdoria danno una chance importante ai neo promossi, alla disperata ricerca di punti.

Cremonese con il solito 4-2-3-1, Dessers unica punta

Alvini si affida ancora una volta a Cyriel Dessers, il nigeriano deve farsi perdonare dai propri tifosi per il rigore sbagliato nella sfida contro la Sampdoria ed oggi guiderà l’attacco grigiorosso.

Cremonese con il solito 4-2-3-1, Carnesecchi tra i pali, Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili e Valeri in difesa con Meitè ed Ascacibar in cabina di regia.

Zanimacchia, Pickel e Okereke saranno i trequartisti alle spalle dell’unica punta Dessers.

Zanimacchia ha recuperato dall’infortunio ma non è ancora al 100%, Alvini potrebbe anche decidere di schierare titolare l’ex giallorosso Afena-Gyan.





Nessuna novità per l’Udinese, ecco il 3-5-2 di Sottil

Partita fondamentale per gli ospiti che vogliono operare il controsorpasso sulla Juventus che ieri ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato.

Andrea Sottil si affida ai titolarissimi e schiera Silvestri in porta, Perez, Bijol ed Ebosse in difesa con Walace a fare il regista della squadra.

Samardzic e Makengo saranno le mezze ali con Pereyra e Udogie esterni a tutta fascia.

Davanti nessun dubbio con Deulofeu a supporto dell’unica punta Beto.

Assenza pesante per i friulani che faranno a meno di Rodrigo Becao, il difensore ha riportato un problema al flessore della gamba destra e non è stato convocato per la sfida di Cremona.

Cremonese-Udinese, statistiche

Le due squadre tornano ad affrontarsi in Serie A dopo 26 anni, l’ultima sfida risale al 1996.

L‘Udinese ha perso soltanto una delle otto sfide giocate contro i grigiorossi, nel maggio del 1985 finì 0-2 per la Cremonese.

La Cremonese è l’unica squadra in questa stagione di Serie A ancora senza vittorie.

L’Udinese ha perso l’ultima partita contro il Torino e perdendo anche oggi potrebbe tornare a far registrare due sconfitte consecutive, cosa che non accade dallo scorso gennaio quando i friulani persero con Atalanta e Juventus.

Dopo lo 0-0 ottenuto all’Olimpico contro la Lazio i friulani potrebbero ottenere il secondo clean sheet consecutivo in trasferta da luglio del 2020.