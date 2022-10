“2000€ al mese di spese condominiali”, la casa da sogno di Elenoire Ferruzzi | FOTO

Elenoire Ferruzzi ha dichiarato di abitare in una casa dove le sole spese condominiali ammontano a 2000€. Ecco dov’è situata la sua dimora.

Elenoire Ferruzzi è un’influencer ed icona LGBTQ che ha partecipato all’attuale edizione del Grande Fratello Vip, lasciando la casa dopo un televoto flash dopo alcune sue esternazioni considerate inopportune.

La donna, infatti, è stata punita dagli autori del reality per aver detto nei confronti di Nikita Pelizon di essere una portatrice di iella e per aver sputato in giardino durante il suo passaggio.

Elenoire Ferruzzi: ecco la sua casa

Dopo che sono state mostrate le immagini, la Ferruzzi si è scusata con la diretta interessata riguardo le sue parole ma ha ammesso che il gesto dello sputo è stato dovuto per via di un seme rimasto in bocca.

Sia il conduttore, Alfonso Signorini, che alcuni suoi coinquilini, tra cui Patrizia Rossetti e molti utenti sul web, non hanno creduto alla sua scusa e così Elenoire è stata mandata al televoto.

Il pubblico, nella puntata di lunedì 24 ottobre è stato chiamato a decidere se eliminare in modo definitivo la donna per via del suo comportamento o per darle una seconda possibilità.

Sebbene in molti, hanno sostenuto la Ferruzzi, dichiarando che è sempre stata irriverente e con un comportamento fuori dalle righe e che quindi bisogna aspettarsi qualcosa del genere, ben il 90% dei telespettatori hanno votato per buttarla fuori dalla casa.

Arrivata in studio, Signorini ha ammesso che molto probabilmente il reality nel quale lui stesso l’ha fortemente voluta, non era adatto alle sue corde e che forse renderà di più come ospite in studio nelle prossime puntate.

Ma qualcosa nelle settimane precedenti aveva scatenato il web. E questo ha a che fare con una dichiarazione che la donna ha fatto all’interno della casa ad alcuni suoi compagni di viaggio.

“Abito a CityLife, ma basta fargli pubblicità altrimenti voglio che mi regalino le spese condominiali, visto che ne pago solo 2000€ al mese”

Le sue parole hanno sorpreso tutti quanti per via dei costi esagerati, ma bisogna considerare che la zona in questione di Milano è caratterizzata da grattacieli lussuosi e ed edifici progettati da importanti architetti.

Qual è la vera abitazione dell’ex gieffina?

Nello stesso quartiere abitano anche personaggi noti come Fedez e Chiara Ferragni e Beatrice Valli che secondo le dichiarazioni della Ferruzzi sarebbero tra i tanti con cui condivide la zona verde.

Però una sua vicina di casa, nelle scorse settimane, ha ammesso che la donna non vive nel lussureggiante quartiere di Milano ma bensì in una casa popolare che ha arredato in modo impeccabile. Oppure, potrebbe trattarsi semplicemente di una sua vecchia abitazione, al momento lei non ha smentito né confermato la voce.

In un video pubblicato dalla Ferruzzi nel 2020 la donna mostra una nevicata a Milano e si possono notare degli arredi perfetti e dall’esterno si nota come il luogo in cui vive non è nel quartiere dove ha dichiarato di abitare.

Come si può notare dalle foto estrapolate dal video Elenoire vive in una modesta casa caratterizzata da un parquet di legno e arredata con mobili minimal di cui un tavolo molto piccolo in cucina.

La stanza da letto è invece formata da un grande armadio su cui difronte è situato un grande letto e su un lato tra l’armadio e la finestra è posizionata una televisione e un mobile.

Inoltre, nella casa c’è una stanza che la donna non ha voluto mostrare e due finestre che affacciano su alcuni palazzi di Milano ma che non hanno nulla a che vedere con i grattacieli di CityLife ma non per questo meno confortevoli.

Stando ad altre foto rilasciate sul web, la donna sembra avere anche una cabina armadio in cui sono contenuti molti dei suoi appariscenti vestiti.