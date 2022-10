“Mi manca tantissimo”, Silvia Toffanin crolla in diretta e commuove lo studio

By

Silvia Toffanin ha commosso tutto lo studio di Verissimo per via del crollo emotivo avuto in diretta. Ecco cosa è accaduto.

Silvia Toffanin è una conduttrice televisiva che nel corso di questi anni si è fatta conoscere per via della sua eleganza e del suo garbo da tutti quanti ammirato e per non essere mai fuori posto.

La donna, sin dal suo esordio in televisione avvenuto a Miss Italia nel 1997, ha sempre avuto come desiderio quello di diventare una conduttrice televisiva e adesso può ritenersi soddisfatta per aver realizzato il suo sogno.

Silvia Toffanin e la commozione in diretta

Dopo molti anni alla guida di Nonsolomoda, ha lavorato come inviata per Verissimo per poi dal 2009 prenderne le redini e oggi, a partire dalla scorsa edizione, va in onda con due appuntamenti settimanali.

Il programma vede la presenza di alcuni ospiti di fama nazionale che hanno avuto modo di far parlare di sé negli ultimi periodi o che stanno per tornare in tv con nuovi programmi o progetti.

Silvia Toffanin, sembra essere molto attenta sul suo lavoro e per via della sua decisione di controllare ogni minimo dettaglio ha rinunciato a prendere parte ad altre trasmissioni, tra cui anche il Festival di Sanremo.

Infatti, pare che Amadeus le abbia offerto di diventare co-conduttrice per ben due volte ma che la donna abbia rifiutato in quanto concentrata sul suo programma e sulle interviste da svolgere.

Nella puntata di sabato 29 ottobre, la Toffanin ha invitato in studio una delle eliminate della settima edizione del Grande Fratello Vip, l’ex ragazza di Non è la Rai, Cristina Quaranta che ha lasciato il reality la scorsa settimana.

La donna si è raccontata parlando anche della sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà e ripercorrendo il suo percorso artistico e ha voluto anche fare un gesto carino nei confronti della conduttrice.

Le parole della conduttrice

Solo che, la Quaranta non immaginava che le sue parole avrebbero provocato una reazione inaspettata da parte della Toffanin che si è commossa ricordando la persona che la sua ospite le ha rievocato nella mente.

L’ex gieffina, ha fatto le condoglianze alla conduttrice per la morte di sua madre, facendo scendere nello studio nel gelo e la Toffanin ha ricordato che oggi era l’anniversario della sua scomparsa.

“Oggi sono proprio due anni che è morta, le mando un grosso bacio, mi manca tantissimo”

La Quaranta, in profondo imbarazzo le ha subito chiesto scusa, ammettendo che non voleva farla emozionare ma che voleva condividere con lei qualcosa che le accomuna dato che anche lei ha perso qualcuno di molto amato.

La donna, infatti, nell’ultimo periodo ha avuto due lutti importanti nella sua famiglia, e come ha anche raccontato all’interno del Gf Vip, ha visto morire sua zia e suo fratello, al quale era molto legata.

Dopo questo momento che ha commosso tutto il pubblico sia in studio che a casa, la Toffanin ha chiesto alla sua ospite di parlare della sua vita sentimentale per ridere un po’ e la Quaranta ha ammesso di non avere nessun amore al momento.

La Toffanin ha perso sua madre, Gemma Parison nel 2020. La donna che ha lavorato per molti anni come bidella, era malata da qualche mese prima della sua dipartita e la conduttrice in una passata intervista ha ammesso che sua madre l’ha sempre spinta a viaggiare.

La donna, infatti, ha incoraggiato sua figlia a non rimanere nella sua città come ha sempre fatto lei, ma l’ha invogliata a seguire i suoi sogni e a diventare la donna che è adesso e di cui ne è stata fiera.