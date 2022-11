By

Dramma in Sardegna: un uomo di 61 anni sarebbe stato travolto e ucciso davanti al figlio sulla statale 131 all’altezza di Mogoro, in provincia di Oristano. La vittima sarebbe stata investita da un altro mezzo dopo essere scesa dall’auto a controllare un carrello.

Il terribile incidente si sarebbe verificato poche ore fa lungo la Carlo Felice, arteria principale del traffico nell’Isola. Il figlio del 61enne avrebbe assistito impotente alla tragedia.

Scende dall’auto per sistemare il carrello, travolto e ucciso davanti al figlio

Il dramma che poche ore fa avrebbe coinvolto un 61enne che transitava lungo la statale 131 sarda, all’altezza del Comune di Mogoro, in provincia di Oristano, si sarebbe consumato davanti al figlio della vittima.

L’uomo, secondo quanto finora ricostruito e riportato dall’Ansa, sarebbe stato travolto da un mezzo dopo essere sceso dall’auto con l’intento di sistemare un carrello che aveva agganciato dietro il veicolo.

L’impatto violentissimo non ha dato scampo al 61enne

L’impatto con l’altro mezzo in transito lungo la 131 Carlo Felice non avrebbe dato scampo al 61enne.

Il figlio dell’uomo, presente nel momento del tragico incidente, avrebbe assistito all’atroce scena senza poter fare nulla per scongiurare la morte del genitore.

Chi è la vittima dell’incidente in territorio di Mogoro

Stando alle ultime informazioni emerse sull’incidente costato la vita al 61enne in un tratto della 131, la vittima si chiama Antonio Piras.

Lo riporta ancora l’agenzia di stampa secondo cui l’uomo, travolto e ucciso dopo essere sceso dalla sua auto per controllare il posizionamento del carrello che aveva agganciato, sarebbe originario di un altro Comune sardo, Serramanna.

La ricostruzione della tragedia

Il 61enne travolto e ucciso sulla 131 sarebbe morto all’altezza del km 61, in un tratto di statale in prossimità del territorio di Mogoro (Oristano).

Stando a quanto finora riportato sulla ricostruzione della tragedia, la vittima si trovava a bordo della sua auto, una Fiat 500L, in compagnia del figlio.

A un certo punto del viaggio l’uomo si sarebbe fermato per controllare il carrello posteriore, finendo per essere investito.

Investito da un furgone lungo la 131

Il 61enne travolto e ucciso sulla statale 131 in Sardegna, secondo quanto emerso in queste ore, sarebbe stato investito da un furgone isotermico.

Il mezzo lo avrebbe centrato in pieno senza dargli scampo, pochi istanti dopo che l’uomo era sceso dal suo veicolo per sistemare il carrello sul retro.

Sul luogo della tragedia l’intervento della Polizia stradale di Cagliari, dei Vigili del fuoco e del personale del 118.

Stando a quanto si apprende, l’auto del 61enne si trovava in una corsia di emergenza, ma in un punto particolarmente stretto per evitare l’incidente.

Alla scena atroce avrebbe assistito il figlio della vittima, un giovane di 24 anni che si sarebbe trovato poco distante dal punto dello schianto fatale.

I soccorritori non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dopo l’allarme lanciato a seguito dell’incidente.