Covid, Schillaci: “L’obbligo delle mascherine in ospedale fino in primavera”

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante una sua intervista ha dichiarato che l’obbligo di mascherine nelle strutture ospedaliere e nelle RSA, in scadenza per il 31 dicembre, sarà riprorogato fino alla primavera del 2023, come forma di rispetto sia nei confronti del personale medico che dei soggetti più deboli.

La notizia ancora non è stata resa ufficiale perché il ministro sta ancora discutendo la questione con gli esperti, però a giorni arriverà la proroga dell’obbligo.

Le dichiarazioni del ministro Orazio Schillaci

Dal momento del suo insediamento, il ministro della salute, Orazio Schillaci, non ha mai nascosto l’intenzione di prorogare l’obbligo delle mascherine nelle strutture ospedaliere e nelle RSA. C’è, invece, chi lo ha attaccato duramente, dicendo che volevano da subito togliere l’obbligo per poi ripensarci.

Schillaci, dal canto suo, si difende dalle critiche e afferma di non aver avuto nessun ripensamento circa l’uso delle mascherine negli ospedali proprio come forma di rispetto e protezione verso i pazienti più deboli.

Per tali motivi, a breve, ci sarà una proroga dell’obbligo almeno fino alla primavera del 2023. Prima della scadenza, programmata per il 31 dicembre, sarà data la comunicazione ufficiale dal ministero della salute.

Il parere degli esperti

Gli esperti, hanno considerato saggia questa decisione per il bene sia del personale sanitario che dei pazienti più deboli, una forma di rispetto e protezione allo stesso tempo.

“Credo che sia saggio prolungare l’obbligo delle mascherine per le Rsa e gli ospedali”.

Queste sono state le parole del dottor Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali.

Attraverso la condivisione di un post su Twitter, il presidente della fondazione Gimbe ha ringraziato pubblicamente il ministro della salute, dopo aver appreso della notizia rilasciata durante la sua ultima intervista.

Parole di gratitudine e di condivisione anche da parte di Walter Ricciardi, docente di igiene all’università Cattolica di Roma; anche l’Ordine dei Medici ha definito una scelta saggia l’idea di Schillaci, non soltanto per l’emergenza Covid ma anche in vista delle influenze stagionali che quest’anno pare siano in anticipo e in maniera molto virale rispetto l’ultimo decennio.