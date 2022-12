Concerto di Capodanno 2023: chi canterà sul palco?

Finalmente è arrivata l’attesissima sera di capodanno. Manca davvero poco per terminare questo 2022 e come di consueto ogni anno, si organizzano vari eventi e festeggiamenti da nord a sud del nostro paese. Diversi saranno i concerti organizzati per l’ultimo dell’anno, ovviamente all’insegna della buona musica. Ma chi saranno gli artisti sul palco per questo attesissimo concerto? Scopriamolo insieme.

Sono iniziate le organizzazioni per celebrare la fine di questo nuovo anno e da nord a sud diverse saranno le occasioni per poter festeggiare questo capodanno all’insegna della musica. Tra concerti live, feste private e non solo, gli italiani scenderanno in piazza e si riuniranno sotto il palco delle città per cantare a squarciagola, salutando così l’anno che se ne va. Vediamo insieme tutte le iniziative città per città.

I concerti in Italia da Nord a Sud

Nella capitale ad esempio, in via dei Fori Imperiali sarà organizzato un concerto live con diversi artisti che canteranno sul palco. Stiamo parlando di Elodie, Madame, Franco 126 e Sangiovanni. L’evento sarà poi portato avanti da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, che di certo sapranno valorizzare l’importanza di questa serata. I volti di RDS infatti, condurranno il Rome Restarts 2023, un concerto live che si svolgerà a Roma.

A Mantova come di tradizione, si darà il benvenuto a questo nuovo anno con un grande concerto in Piazza Sordello. Quest’anno la star al centro del palco sarà Mannarino. Sarà proprio la sua musica a riscaldare i cittadini dal freddo del 31 dicembre fino all’arrivo della mezzanotte.

Passiamo poi a Modena, dove ci attende l’appuntamento con uno strepitoso spettacolo di danza aerea organizzato in Piazza Grande. Il “Clairière Urbaine” intratterrà tutti con lo sguardo in aria alle 23:30 alle 23:50 e poi di nuovo da 0:05 al 0:30.

Attesissimo poi il capodanno a Genova, dove è stato organizzato un evento con un cast spettacolare: da Elisa ha Patty Pravo e da Rocco Hunt ai The Kolors. insomma, tanti sono gli eventi in Italia per dire addio all’anno vecchio e dare il benvenuto a questo 2023.

Cosa fare a capodanno?

Questi sono solo alcuni degli eventi organizzati in Italia per il 31 sera. Ci aspettano infarti concerti, spettacoli a teatro, feste con lucci colorate e vestiti stravaganti. Ora che il periodo della pandemia ha alleggerito il carico, gli italiani dai più piccoli ai più grandi vogliono divertirsi.

Torneremo nelle piazze a ballare e festeggiare con gli amici e i parenti e questo nuovo anno entrerà accompagnato da musica e spettacoli in tutte le città d’Italia. C’è solo l’imbarazzo della scelta per questo 31 di dicembre.