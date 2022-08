Covid, arrivano nuove disposizioni: la quarantena durerà cinque giorni e non più di sette. Nuove regole anche per il rientro a scuola.

Donna in quarantena – Nanopress.itArrivano nuove regole per la quarantena da Covid: tale periodo, infatti, non avrà più la durata di sette giorni, bensì di cinque. Inoltre, secondo i mutamenti previsti per la gestione dell’emergenza Coronavirus, diminuisce anche il periodo di isolamento dopo aver contratto l’infezione: da 21 giorni si passa a 15. Inoltre, sono state delineate anche nuove disposizioni per il rientro a scuola degli studenti, i quali non dovranno, fra le varie cose, indossare la mascherina in classe, come accaduto durante l’emergenza sanitataria.

Covid, diminuiscono i giorni della quarantena

Secondo le nuove regole per la gestione del Covid, la quarantena non dovrà durate più sette giorni, bensì cinque. Inoltre, passano da 21 a 15 i giorni di isolamento qualora si contragga il Coronavirus.

Il Consiglio Superiore di Sanità, riunitosi negli scorsi giorni, hanno delineato le nuove regole per l’isolamento domiciliare relativo ai soggetti positivi al Covid-19 che, però, non presentano sintomi.

Viene, dunque, definita una quarantena leggera, dedicata ai casi asintomatici. Per coloro, invece, che mostrano una lunga positività al virus, dovranno sottoporsi a un isolamento della durata massima di quindici giorni.

L’orientamento, dunque, dovrebbe essere questo per i prossimi mesi nei quali la curva dei contagi potrebbe salire, nonostante siano calati i casi di positività nel corso del tempo e non si può parlare più certamente di pandemia, ma di un’eventuale emergenza sanitaria che va controllata giorno per giorno, con semplici azioni, al fine di evitare una nuova diffusione del virus.

Cambiamenti anche tra i banchi di scuola

Novità ci sono anche per gli studenti che inizieranno il nuovo anno scolastico, senza dover indossare le mascherine in classe.

Inoltre, le lezioni si terranno esclusivamente in presenza. Pertanto, sarà abbandonata, del tutto, la didattica a distanza, metodo di insegnamento adottato nel corso della pandemia e nei giorni di lockdown.

Pertanto, gli studenti che contrarranno il Covid nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 non potranno più seguire le lezioni a distanza mediante DAD, in quanto tale normativa è cessata con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022.

Se gli studenti sono asintomatici, potranno continuare la loro frequentazione scolastica. Qualora, a seguito di un test, risultassero positivi e manifestassero i sintomi del Covid, a quel punto devono sottoporsi all’isolamento domiciliare, al fine di tutelare la salute degli altri studenti e delle persone che lavorano a scuola.