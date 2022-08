“Il Signore degli Anelli” debutta su Prime video: in arrivo la nuova serie

Amazon ha deciso di puntare tutto su “Il Signore degli Anelli”. È stato stanziato più di un miliardo di dollari per la trilogia che ha fatto impazzire molti. La serie che verrà trasmessa sulla nota piattaforma di streaming durerà circa 50 ore e si baserà sulle storie scritte e pubblicate alla fine del terzo libro.

Stanley Kubrick, uno dei più famosi cineasti della storia del cinema una volta a quanto pare si sarebbe espresso sulla trilogia di Tolkien identificandola come un opera “non filmabile”. Eppure oggi Amazon ha deciso di scommettere 1 miliardo di dollari su “Il Signore degli Anelli: The Rings of Power”. Chissà cosa ne penserebbe Kubrick a riguardo.

Quella che a breve sarà disponibile su Amazon Prime è una serie di 50 ore. Tutto inizierà venerdì 2 settembre, con la trasmissione a livello globale sulla piattaforma. L’idea avviata da Amazon vuole andare a sfruttare ancora una volta l’immenso fascino dei libri.

Si basti pensare che ancora oggi i romanzi dal quale è stata data vita alla storia sono ancora ritenuti i più amati al mondo. Vediamo cosa ci aspetta e quanti soldi ha investito Amazon nel progetto.

La guerra dello streaming

Da qualche anno ormai diverse aziende hanno avviato una guerra senza armi incentrata sullo streaming. Il progetto finanziato dal fondatore di Amazon Jeff Bezos, un fan di Tolkien, sembra però stravolgere il campo di battaglia.

Quella che vedremo a breve non è certo la storia che conosciamo. Troveremo eroi e cattivi mai menzionati prima e con un cast tutto nuovo composto in gran parte da attori sconosciuti, ma questo non sembra preoccupare la riuscita dell’opera.

Certo non ci saranno le icone della trilogia come Frodo, Gollum o Aragorn, ma di certo non mancheranno le avventure. Ciò che si sta cercando di fare è quello di costruire qualcosa di nuovo partendo da zero. Questo è ciò che ha detto Sophia Nomvete, che nella serie vestirà i panni della Principessa Disa, una donna nano di colore.

I costi della serie tv

Il destino della serie è perciò nelle mani di Patrick McKay e J.D. Payne, che sono i co-creatori di questa serie tanto attesa. Le aspettative sono alte e certamente la tensione si fa sentire.

Amazon nel frattempo ha organizzato delle anteprime per “Gli anelli del potere”. Non è passato di certo inosservato a Los Angeles, New York e Mumbai, ma di certo non paragonabile ai soldi stanziati per la realizzazione di quello che sembrerebbe essere un capolavoro.

A quanto pare quella del Signore degli anelli è stata identificata come la serie più costosa mai realizzata fino ad oggi. Amazon avrebbe infatti speso circa 250 milioni per i diritti e altri 465 milioni di dollari solo per la prima stagione.

Siamo perciò curiosi di vedere il risultato che sarà visibile su Amazon Prime Video già da venerdì 2 settembre.