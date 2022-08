Una mucca che attraversava la strada, nella serata di ieri, ha provocato un incidente sulla tangenziale di Torino. Rimaste ferite 4 persone.

L’incidente sulla tangenziale nord di Torino. Una mucca è comparsa dal nulla sulla strada, prendendo di sorpresa una macchina della polizia con quattro agenti al suo interno: le condizioni dei poliziotti

Torino, mucca attraversa la tangenziale: 4 persone ferite

Nella tarda serata di ieri – verso l’1:00 – una macchina della polizia, in viaggio lungo la tangenziale nord di Torino, si è scontrata contro una mucca. L’animale era finito improvvisamente in mezzo alla strada, sorprendendo il guidatore della vettura che non è riuscito ad evitarlo.

Nell’auto, un fuoristrada della polizia, viaggiavano 4 agenti. Tutti sono rimasti feriti a causa del tremendo impatto. Purtroppo l’animale è morto a causa del forte urto con la vettura, mentre i poliziotti non sono in pericolo di vita.

Tre agenti sono stati trasportati all’Ospedale Giovanni Bosco. Il più grave dei quattro si trova invece al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Oltre ai sanitari sono accorsi anche i vigili del fuoco, che hanno effettuato le operazioni di salvataggio.

Uno dei poliziotti infatti era rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, ed è stato aiutato dai pompieri ad uscire dalla macchina ormai andata completamente distrutta.

Torino, mucca attraversa la strada: scappa dal pascolo

L’incidente nel tratto di corso Regina Margherita e Venaria, sulla tangenziale di Torino. L’animale è morto sul colpo, dopo aver attraversato improvvisamente la strada.

La mucca era arrivata dai campi da pascolo vicini alla strada, scappata al controllo – da quanto si apprende da fonti locali – dell’allevatore. La pattuglia era in direzione Milano.

Da quanto emerso dalle indagini sulle dinamiche dell’incidente, pare che l’impatto sia stato violentissimo, e che abbia ridotto il fuoristrada un vero rottame. Probabilmente, se l’incidente fosse avvenuto con una normale automobile, le conseguenze per i passeggeri sarebbero state molto più gravi.

In quella zona, dopo l’incidente, è riemersa la preoccupazione legata al pericolo di attraversamento di animali – anche selvatici. L’incremento e la costruzione di altre recinzioni dunque, per evitare l’attraversamento in zone pericolose di mucche, o altri animali, rimane una necessità.

Un tema ricorrente, visto che solo pochi mesi fa a Candiolo alcuni cinghiali erano stati allontanati dalla strada dopo essere arrivati pericolosamente vicini alla strada.

Scampato pericolo in ogni caso per i quattro poliziotti, che non hanno riportato gravi ferite e non sono in pericolo di vita.