Charlene di Monaco, piangono tutti per i gemellini: preoccupazione alle stelle

Charlene di Monaco è tornata e non sono passate inosservate le foto dei due gemellini durante il primo giorno di scuola. I sudditi hanno notato un dettaglio che ha sconvolto tutti.

Charlene, con volto tirato e capello corto, ha fatto la sua apparizione durante il primo giorno di scuola dei suoi gemellini insieme al marito Alberto. Un piccolo dettaglio che non è passato inosservato ai sudditi più attenti e non solo.

Il ritorno di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco è tornata a farsi vedere in pubblico dopo la sua lunga assenza, con sorriso tirato e aria malinconica. Ha partecipato al consueto pic-nic di fine estate indossando un bellissimo abito in pizzo bianco.

Una occasione unica che ha immortalato tutta la famiglia reale monegasca insieme, anche per mettere a tacere i vari gossip che si interessano alla loro relazione. Un nuovo giorno per i coniugi reali che hanno accompagnato i figli al loro primo giorno di scuola. I bimbi hanno sette anni e sono andati a scuola affrontando questa nuova vita con mamma e papà come da prassi.

I gemelli e il primo giorno di scuola

Mamma Charlene si è presentata con un abito semplice in rosa plissettato firmato Akris, mentre Alberto ha indossato un completo in tipico stile regale e un semi sorriso per i fotografi che erano presenti. I bambini erano in divisa, quella richiesta dalla scuola, mentre gli zaini molto semplici come ogni bambino della loro età: Jacques ha scelto Super Mario e Gabriella ha preferito uno zaino rosa con le pailletes.

I sudditi commossi per i gemellini di Monaco, tutti preoccupati

Charlene, Alberto e i due gemellini sono stati fotografati tutti insieme al primo giorno di scuola dei bambini. Un quadretto normale che, a vederlo, potrebbe non destare alcun sospetto. In realtà, i rumors su questa famiglia sono tantissimi così come le domande senza risposta.

Di ipotesi ne sono state fatte fin troppe e i sudditi non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli, seppur abilmente coperti. La foto è stata instagrammata sull’account ufficiale della famiglia reale condividendo moltissimi scatti del rientro in classe con la divisa e gli zainetti. Un account molto seguito da follower di ogni parte del mondo, che non hanno potuto fare a meno di commentare la foto postata dall’ex campionessa di nuoto con Gabriella e il suo tentativo di tagliarsi i capelli da sola.

Sembra tutto perfetto e patinato, anche se alcuni sostengono che l’unione sia solo una messa in scena per far tacere i rumors una volta per tutte. Ricordiamo che Charlene è stata assente dopo una lunga convalescenza in Sudafrica fino a quando non ha potuto riprendere il suo ruolo di First Lady.

Il settimanale Oggi ha postato la foto e i commenti hanno potuto mettere l’accento sulla tristezza di Charlene, la freddezza di Alberto e i gemellini con un viso attonito e spaesato. Tutti hanno notato i gemellini che non sembravano essere per nulla loro agio, commentando in vari modi e cercando di comprendere il perché di questa loro malinconia.

Ci sono anche commenti di compassione e solidarietà per tutto quello che la donna ha dovuto passare, mentre altri invitano a non giudicare e commentare perché spesso vengono postate foto appositamente per fare gossip e far criticare.

Comunque sia, qualcosa nelle loro espressioni non la racconta giusta.