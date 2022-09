By

Nuovo salvataggio di migranti a Pozzallo, provincia di Ragusa. Il barcone con a bordo 369 naufraghi si trovava a 38 miglia a sud-est delle coste siciliane ed è stato soccorso dalla Guardia Costiera e dagli uomini della Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

I migranti sono stati trasferiti a Pozzallo e a Portopalo di Capo Passero (Siracusa). Per via delle avverse condizioni meteo, si è reso necessario l’intervento di 3 navi mercantili che hanno aiutato gli uomini della Guardia Costiera, offrendo un riparo dalle onde.

Salvataggio di migranti in Sicilia

La vittoria di Giorgia Meloni e la nuova politica sui migranti

La vittoria di Fratelli d’Italia all’ultima tornata elettorale riapre una questione tanto ‘cara’ alla sua leader – Giorgia Meloni – che proprio nelle scorse settimane, durante la campagna elettorale, aveva proposto nuovamente il blocco navale per tentare di risolvere la questione degli sbarchi in Italia.

Ma cos’è davvero questo blocco tanto anelato dalla futura premier italiana? La leader di Fratelli d’Italia – cogliendo l’occasione di un nuovo sbarco – ha rilanciato l’idea di un blocco navale che lei stessa ha definito come l’unica via attuabile per fermare l’immigrazione clandestina e le partenze illegali.

“Uno Stato serio controlla e difende i propri confini”

ha scritto la leader di centrodestra sul suo profilo social qualche settimana fa, aggiungendo che sarebbe il momento di voltare pagina.

Le sue parole hanno però sollevato forti polemiche, soprattutto per via della scelta semantica del connubio blocco navale, che prevede un’azione militare attraverso la quale si bloccano i porti – in questo caso dell’Italia – con le forze armate.

Secondo il diritto delle Nazioni Unite, però il blocco navale è possibile soltanto nel caso si verifichi un’invasione o un’aggressione, circostanza quindi non valida per gli sbarchi di migranti nel nostro Paese.

La salita al potere del centrodestra, guidato dalla Meloni, riaccenderà certamente l’attenzione sulla questione migranti, tema caldissimo della campagna elettorale, insieme al tanto contestato reddito di cittadinanza.