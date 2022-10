Covid: confermato l’obbligo di mascherine negli ospedali della Campania

Torniamo a parlare di Covid dopo le affermazioni di Giorgia Meloni in merito alle mascherine, ora arrivano aggiornamenti dalla Campania.

L’obbligo delle mascherine verrà mantenuto nelle strutture ospedaliere della regione, questa la decisione diffusa poco fa.

Obbligo di mascherine per gli ospedali della Campania

Il governo di Giorgia Meloni si è insediato pochi giorni fa ma già le prime decisioni del Presidente del Consiglio stanno facendo discutere.

Ad esempio, si è parlato molto in merito alla decisione della Meloni di eliminare l’obbligo di mascherine per il personale all’interno degli ospedali ed Enrico Letta è intervenuto in merito affermando che tale decisione è contraddittoria e irresponsabile. Ad ogni modo, ogni regione può decidere liberamente se questa sia la strada da intraprendere o meno e infatti, le prime a decidere sono state le autorità campane.

Per chiarire i dubbi su questo argomento, è arrivata poco fa l’ordinanza che conferma l’obbligo di mascherine all’interno degli ospedali della Campania, per quanto riguarda il personale medico ma anche i visitatori che si recano in visita ai degenti.

Insomma chiunque transiti all’interno degli ambienti delle strutture ospedaliere, deve essere correttamente protetto per non infettare gli altri, anche perché i pazienti per definizione sono soggetti fragili.

L’ordinanza della Regione

Per ora si tratta solo di una notizia diffusa su alcune testate giornalistiche ma martedì arriverà l’ordinanza della Regione che entrerà in vigore dallo stesso giorno, ovvero il primo novembre.

In merito al tema molto importante si è espresso il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che ha dichiarato

“LA campagna di vaccinazione sta avendo un grande successo grazie al senso di responsabilità. questo ha contribuito a contenere il numero dei contagi ma dobbiamo continuare ad essere prudenti, specialmente rispetto alle fasce deboli come i pazienti di rsa e ospedali”.

Il permanere di livelli di contagio non preoccupanti obbliga alla prudenza e già il feedback dei cittadini è stato molto positivo, infatti suo social hanno indicato De Luca come un uomo che su questo aspetto si sta dimostrando molto responsabile.

La misura entrerà in vigore dal primo novembre e rimarrà tale fino al 30 novembre, per poi eventualmente essere rinnovata in base al monitoraggio della situazione.

L’ordinanza è la numero 4 del 2022 per quanto riguarda i piani messi in atto dalla Campania in merito all’emergenza Covid e precisamente, l’obbligo di mascherina non viene sancito solo negli ospedali ma in tutte le strutture di lungodegenza, riabilitative, residenziali per anziani e non autosufficienti.

Le multe per chi non rispetta l’obbligo vanno dai 500 ai 5000 euro.